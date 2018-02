Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania premiata de Bursa de Valori București Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a acordat, luni seara, 19 premii pentru anul 2017 mai multor companii si persoane care s-au remarcat pe piata de capital romaneasca, in cadrul inaugurarii anului bursier 2018. Astfel, premiul pentru…

- Volumul total al imprumuturilor acordate Romaniei de Banca Europeana de Investitii (BEI) a depasit 13 miliarde de euro, de la inceputul operatiunilor in tara noastra, in 1992, si pana in prezent, releva un raport al institutiei bancare, prezentat, luni, intr-o conferinta de presa organizata la Palatul…

- Google a lansat, pe unele piete emergente, aplicatia Gmail Go. Aceasta este o versiune „Lite” a celei originale. Gmail Go ocupa putin spatiu in telefon - are doar 9,5 MB. Prin comparatie, Gmail ocupa aproximativ 25 MB. Aplicatia fost gandita pentru smartphone-uri cu putin spatiu de stocare si hardware…

- Facebook la prima vedere pare bine intentionat si totdeauna in folosul utilizatorilor dar, potrivit specialistilor, nu-i chiar asa. Vorbim de o noua aplicatie de mobil care ascunde practic altceva, aduna datele personale daca urmeaza pasii de indrumare din optiunea Mobile Data.

- Astfel, o cursa de la Dristor pana la Gara de Nord, intr-o ora de varf, va fi de 15,63 de lei. O cursa de la Piata Victoriei pana la aeroport va fi de 26,09 lei. Ce include tariful afisat in aplicatie. Odata introdusa destinatia, tariful afisat de aplicatie va arata o suma exacta, care va include:…

- Un grup de tineri IT-isti din Cluj, pasionati de schi si de snowboarding, a lansat o aplicatie interactiva dedicata fanilor sporturilor de iarna. Aplicatia este unica in Romania si poate fi descarcata si utilizata gratuit.

- ”Programul Start Up Nation va continua anul acesta. Astazi este una dintre etapele obligatorii, in care discutam cum putem sa imbunatațim acest program. Sunt prezenți absolut toți factorii implicați in derularea Start-Up-ului, de la consultanți, la patronate, mediu de afaceri, banci, ministerul prin…

- Eurosport ofera publicului sau din toata Europa transmisiuni VR (realitate virtuala) de la Jocurile Olimpice de Iarna. Aplicatia Winter Olympics Eurosport VR va fi cea mai imersiva experienta pentru fanii sporturilor de iarna de pe batranul continent, cu peste 50 de ore de transmisiuni in direct…

- Aplicația care verifica autorizațiile taximetriștilor din Cluj Trei tineri au creat o aplicație pe telefonul mobil care permite verificarea autorizațiilor taximetrelor care circula in Cluj-Napoca, Timișoara și București. Roxana Beloiu, unul dintre inițiatorii aplicației, a fost deranjata atunci…

- Industrial Access, lider pe piața de închirieri utilaje pentru acces și lucru la înalțime, lanseaza aplicația mobila MySmartRent, prima soluție de acest gen oferita de o companie din industria de profil clienților sai. Cu un design original și facilitați moderne de gestiune și supervizare,…

- In ultima vreme, suntem asaltați, atat la telefon, cat și prin scrisori, de cititoare din intreaga țara, care ne intreaba daca este adevarat ca se vor acorda noi facilitați pentru mamele cu mulți copii, precum o pensie viagera, reducerea varstei de pensionare ș.a.m.d. RASPUNS: Deocamdata, este vorba…

- Ford și Waze, dezvoltatorul renumitei aplicații cu acelasi nume pentru navigație pe dispozitive mobile, au anunțat ca aplicația a fost adaptata pentru automobilele Ford cu sistem multimedia SYNC 3!

- Romania va avea, pana in 2020, un numar de 36 de tabere mobile pentru sinistrati cu facilitati de cazare si hranire care sa fie folosite atat in cazul unor dezastre, cat si in situatia unor miscari masive de migranti din afara granitelor tarii. Noile tabere vor intra in dotarea inspectoratelor pentru…

- iOS 11 a fost probabil varianta cu cele mai multe probleme ale unei versiuni majore a sistemului de operare mobil de la Apple. Din fericire, compania a rezolvat diversele bug-uri rapid prin actualizari rapide, insa versiunea 11.3 pare sa fie de departe cea mai importanta de pana acum. Aceasta va adauga…

- Un clip video cu o baterie de iPhone care explodeaza intr-un magazin de electronice din China s-a viralizat. Din nu se stie ce motiv, un tanar a muscat acumulatorul inainte ca acesta sa explodeze. Incidentul a fost surprins de camera de supraveghere din magazin. Nimeni nu stie exact de ce clientul a…

- Pentru cei care nu sunt prevazatori cu bateria telefonului, sau carora li se intampla sa ramana fara energie la smartphone accidental, aplicatia ”Die With Me” s-ar putea dovedi o alternativa amuzanta la ceea ce poate fi considerata o situatie destul de neplacuta.

- WhatsApp este liderul incontestabil al aplicațiilor de chat, cu peste un miliard de utilizatori zilnic. Compania deținuta de Facebook incearca acum sa iși orienteze serviciile și spre mediul de afaceri, lansand WhatsApp Business. Aceasta este o aplicație pentru Android, lansata la sfarșitul…

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a inaugurat expoziția „In memoriam dr. Constantin I. Istrati”, eveniment cuprins in proiectul muzeal „Expoziția Lunii”. Prilejuita de comemorarea a 100 de ani de la dispariția marelui savant roman, expozitia reunește o serie de publicații, documente și…

- Pentru prima oara, Netflix s-a clasat pe primul loc anul trecut in topul aplicatiilor in functie de incasarile realizate, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Liderii din teritoriu se intorc IMPOTRIVA sefului PSD: 'Oamenii lui Liviu Dragnea nu au nicio sansa sa formeze un alt Guvern...' - SURSE…

- Autoritatile vor sa aduca acasa politistii care muncesc peste hotare. IGP a lansat o campanie in acest sens si le promite anumite facilitati moldovenilor din strainatate.Acestia vor beneficia de salarii mari si ar putea ocupa functii importante in cadrul institutiei.

- Carțile de rugaciuni sunt istorie, astazi, credincioșii invațai sa se roage instalandu-și pe telefon aplicații de mobil Arsenie Boca. Prin intermediul acestora, Duhovnicul Ardealului, ii invața pe credincioși cum se se roage pentru un loc de munca, bani, dragoste sau sanatate. In 2015 a aparut prima…

- Aplicația de redare vocala a textului de la Google, disponibila pentru dispozitivele cu sistem de operare Android, este utila celor care nu cunosc bine regulile de pronunție pentru diferite limbi și totodata, utilizatorilor care doresc sa le fie redate carțile preferate, știrile ori diverse documente,…

- Primaria Buzau organizeaza o ședința de dezbatere publica pentru proiectul de hotarare ce prevede colectarea separata a deșeurilor și acordarea de facilitați catre persoanele fizice, juridice sau asociațiile de proprietari. Dezbaterea este programata pe data de 22 ianuarie, la ora 11, in sala ”Stan…

- In luna martie a anului 2017, președintele CJ Bihor, Pasztor Sandor, declara ca instituția pe care o reprizinta dorea sa achiziționeze cladirea, insa aceasta a fost vanduta fara a se respecta dreptul de preemptiune. Practic, cand o cladire-monument se vinde, integral sau spatii din aceasta,…

- Apple ar putea lansa un competitor pentru Netflix in 2018, scrie VentureBeat , dupa ce gigantul american a realizat deja doua show-uri proprii, respectiv ”Carpool Karaoke” și ”Planet of the Apps” și a cumparat drepturile intelectuale pentru altele. Cele doua show-uri sunt disponibile gratuit pentru…

- Incepand de la 1 ianuarie 2018, Whatsapp nu va mai functiona pe BlackBerry OS si BlackBerry 10 si nici pe Windows Phone 8.0 si versiunile anterioare, relateaza Le Figaro. De la 30 iunie, aplicatia nu mai functioneaza nici pe Nokia Symbian S60. ”Atunci cand am lansat WhatsApp, in 2009, oamenii isi…

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming (Uniunea Europeana - UE si Spatiul Economic European - SEE) fara taxe suplimentare va creste cu 22%, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, precizeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare…

- UniCredit Bank, a cincea cea mai mare banca din Romania, intentioneaza sa isi majoreze capitalul social cu maxim 76 milioane lei, prin aport in numerar, pana la suma de 455 milioane de lei, masura urmand sa fie discutata de actionari pe 29 ianuarie. Operatiunea se va realiza prin emisiunea…

- Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de guvern, ministrul Felix Stroe. Citeste si: Imagini NEASTEPTATE cu consiliera Laurei Codruta…

- O solutie pentru cei care vor sa faca sport si sa se simta motivati este aplicatia Lazy Jar. Aplicatia iti cere sa pui la bataie o anumita suna de bani pentru a se asigura ca utilizatorul se tine de program. Daca nu se intampla asta, aplicatia iti ia din bani, iar 80% merge catre organizatii de caritate…

- Incepand cu data de 15 iunie 2017, datele (internetul mobil - MB/ GB) consumate in roaming in UE/SEE se tarifeaza, in principiu, la fel ca in Romania. Totusi, in cazul celor mai multe dintre planurile tarifare, furnizorii pot stabili un volum de date care pot fi consumate in roaming in UE/SEE fara…

- Prefectul județului Olt anunta intr-un comunicat ca la nivelul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Olt a fost lansata astazi, 15 decembrie 2017, aplicația de programare on-line pentru eliberarea de pașapoarte, programarile putand fi facute incepand cu ...

- RunPee poate fi desmenata deja cea mai folositoare aplicatie lansata in 2017. Ea cuprinde o baza de date a celor mai noi si mai apreciate filme, impreuna cu cele mai bune minute alese de utilizatori pentru o pauza la baie.

- O aplicatie pentru telefon lansata in premiera la Universitatea ”Dunarea de Jos” din Galati va monitoriza calitatea drumurilor. Cu ajutorul programului, soferii vor primi pe telefonul mobil o harta cu informatii despre starea tehnica a structurii rutiere stradale. Informatiile vor ajunge…

- O aplicatie pentru telefoanele mobile cu ajutorul careia se pot masura gropile sau denivelarile drumurilor fost lansata, marti, la Galati, in premiera pentru Romania. Aplicatia a fost conceputa la Universitatea Urbino din Italia, si este destinata soferilor, dar si autoritatilor care pot dezvolta strategii…

- Capabila sa calculeze rute tinand cont de traseele mijloacelor de transport in comun, aplicatia Google Maps trebuie urmarita indeaproape pentru a nu rata conexiunea cu urmatorul mijloc de transport, sau statia de coborare. In curand, navetistii care obisnuiesc sa mai atipeasca in traseele mai lungi…

- Gigantul american Apple este aproape de achizitionarea aplicatiei Shazam, cu suma de aproximativ 400 de milioane de dolari, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Shazam Entertainment Ltd, o companie britanică înfiinţată în 1999, permite…

- In cazul in care continui sa urmarești HBO, chiar și cand Game of Thrones nu apare pe ecrane, afla ca aplicația HBO GO pentru Android a primit actualizari. Daca tot te-ai plans ca Netflix este net superior HBO, și e drept, cel din urma are cateva minusuri mari, s-ar putea sa ai parte de surprize […]

- Nissan Motor va incepe testele pe teren pentru masini fara sofer - "taxiuri zburatoare" - la inceputul anului viitor, dupa ce firmele rivale si-au accelerat investitiile in noile tehnologii, transmit AFP si Kyodo. Producatorul auto si compania de jocuri pe telefon DeNA vor dezvolta impreuna…

- Facebook anunta Messenger Kids, o versiune a aplicatiei sale de chat creata special pentru copii. Messenger Kids este o aplicatie dedicata, conform celor de la Facebook, copiilor cu varste cuprinse intre 6 si 12 ani. Noua aplicatie nu necesita un cont de Facebook din partea copiilor si acorda…

- Datally ajuta utilizatorii sa inteleaga, controleze si economiseasca folosirea conexiunii de internet mobil. Aplicatia monitorizeaza in timp real consumul de date mobile si ofera recomandari personalizate pentru economisirea conexiunii la internet, precum si notificari despre hotspot-urile Wi-Fi publice…

- CHIȘINAU, 29 nov – Sputnik. Începând cu data de 1 decembrie 2017, de la ora 16.00, cetațenii români vor beneficia de posibilitatea de a calatori în Canada fara vize. Schimbarea intervine și în cazul moldovenilor cu cetațenie româna. Potrivit Ministerului…

- Saptamana trecuta a avut loc a 16-a editie a conferintei Zilele Biz. Timp de cinci zile, evenimentul a reunit peste 1000 de profesionistii din cinci domenii cheie in business, precum Antreprenoriat, Inovatie, Management, CSR si Media & Marketing. Echipa Biz a reunit liderii din businessul…

- Potrivit unui comunicat al MAE, masura intra in vigoare incepand cu data de 1 decembrie, de la ora 16.00 (ora Romaniei)."Ministerul Afacerilor Externe saluta decizia autoritaților canadiene de liberalizare a regimului de vize pentru cetațenii romani, decizie care incununeaza demersurile…

- Cosmin Mihu a lansat, recent, cea mai noua aplicație VeloTM, pentru Android. A pus-o gratuit la dispoziția utilizatorilor și poate fi descarcata de la aceasta adresa: Velo TM App. https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.mdc_software.velotm „Aplicația expune in timp…

- Trei tineri au avut ideea de a dezvolta, la Cluj, un ospatar virtual. Si le-a mers. Au pus la punct o aplicatie care ajuta comenzile si plata, in restaurante si magazine, iar ideea lor a atras mai multi investitori, care au venit cu sprijin financiar. Aplicatia lor a ajuns pana la New York , iar planurile…