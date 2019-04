Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul facut de Daniel Dines, Co-fondator si CEO al UiPath, in cadrul evenimentului UiPath Together Paris, in legatura cu decizia companiei de a dona 1 milion de euro pentru lucrarile de refacere a catedralei Notre Dame oglindeste valorile UiPath,...

- Familia Bettencourt-Meyers, actionar principal al companiei L'Oreal, precum si gigantul cosmeticelor au anuntat marti o donatie totala de 200 de milioane de euro pentru refacerea catedralei Notre-Dame de Paris. Din aceasta suma 100 de milioane de euro vor fi oferiti prin Fundatia Bettencourt Schueller,…

- Creatiile unicat sau de serie mica, marca "Produs in Bistrita-Nasaud" sunt prezente in numar mare la editia 2019 a Targului de Pasti al sasilor bistriteni - Ostermarkt, care va debuta vineri, 12 aprilie si va tine pana duminica, 14 aprilie, inclusiv, pe Platoul din fata Palatului Culturii. In acelasi…

- Președintele Partidului Socialiștilor Europeni, Serghei Stanishev, a anunțat, in cadrul reuniunii liderilor socialiști la Bruxelles, ca relațiile cu PSD, partidul condus de Liviu Dragnea, sunt inghețate pana la alegerile europarlamentare. Soarta ramanerii PSD in familia socialistilor europeni va fi…

- Anamaria Prodan este de mult timp in impresariat, in timp ce Adrian Thiess este nou in aceasta meserie. El este omul care a adus Barcelona la București in 2012, pentru amicalul cu Dinamo, scor 0-2. Anamaria Prodan, o noua imagine incendiara. De data asta a depasit orice limita FOTO Adrian…

- Reactiile la recenta declaratie a sefei Guvernului cu privire la mutarea ambasadei continua sa apara. La o zi dupa ce, aflata in Statele Unite, Viorica Dancila a anuntat ca ambasada Romaniei in Israel va fi mutata la Ierusalim, de la Tel Aviv, s-a aflat ca Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei si-a…

- Cand se vedea deja intr-o cafenea in Dorobanti, cu o cafea mare cu lapte in fata, Ana Morodan a primit vestea ca nu va mai pleca spre Romania. Ea si Telespan vor mai ramane in India pentru a-i inlocui in competitie pe Jojo si Paul Ipate, care au parasit concursul din cauza problemelor de sanatate ale...

- Iasul este cel mai poluat oras din tara si ocupa un loc fruntas la nivel european. Un raport publicat zilele trecute, realizat de AirVisual, plaseaza Iasul pe locul 27 in Europa din 930 de orase analizate. Topul a fost realizat in baza inregistrarilor din 2018 al celui mai periculos indice de poluare…