- Un numar de 13 organizatii neguvernamentale din Romania si Europa au trimis premierului Viorica Dancila o scrisoare deschisa, prin care atrag atentia asupra lipsei de medicatie pentru persoanele cu HIV/SIDA, potrivit Agerpres.

- Startup-ul romanesc UiPath a inchis seria C de finanțare la 265 milioane de dolari - cu 40 milioane dolari mai mult decat suma pe care a anunțat inițial ca intenționeaza sa o obțina acum doua luni, potrivit TechCrunch. Firma este evaluata la 3 miliarde de dolari.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca, din cauza incapacitatii ultimelor guverne, incepand cu cel condus de Victor Ponta, de a absorbi fonduri europene, Romania risca sa piarda in fiecare an miliarde de euro. "Romania, ca stat al UE, a beneficiat de finantari de 48,3 miliarde de euro,…

- ”Am luat ieri parte la ședința Comisiei REGI din cadrul Parlamentului European, o ședința care a avut un subiect extrem de important pe ordinea de zi: “Protejarea bugetului Uniunii in cazul unor deficiențe generalizate privind statul de drept in statele membre”. Am atras ferm atenția membrilor…

- "Unicornul" IT romanesc UiPath ar fi crescut de la o valoare estimata de 1 miliard de dolari la 3 miliarde de dolari, dupa ce luni a obținut o noua runda de investiții, in strainatate, au declarat surse apropiate tranzacției, citate de publicația americana de business The Wall Street Journal.

- Tinerii antreprenori sau aspiranții la business se pot inscrie intr-un program de mentorat organizat la București, prin care au acces la mentori și traineri romani cu experiența in afaceri, susținut de firma romaneasca IT UiPath, unul dintre puținii "unicorni" din Europa, fiind evaluata recent la peste…

- Liderul USR, Dan Barna, a avertizat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca Romania risca sa ramana in Europa „doar alaturi de Ungaria si Polonia” daca „PSD si ALDE continua pe aceeasi cale” si transmit acelasi tip de discurs iliberal precum liderii celor doua state. Acesta il critica pe seful…

- Comisarul european pentru agricultura si dezvoltare rurala, Phil Hogan, a declarat, vineri, la Cluj, ca pesta porcina e o problema pentru mai multe tari europene si ca Romania poate beneficia de ajutor suplimentar pentru supravegherea cazurilor aparute. "Aceasta nu este doar o problema…