- Vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, Adriana Pistol, a declarat sambata ca in cursul lunii februarie rata de vaccinare impotriva rujeolei nu depasea 45% la nivel national si a pledat, in acest context, pentru adoptarea legii vaccinarii.Citeste si: Rasturnare de situatie in…

- Comunicat de presa: Rugam toate instituțiile publice, autoritațile la nivel national și local, ministere, magazine comerciale, mall-uri, cinematografe, teatre, etc. ca prin decizii proprii, sa interzica consumul oricarui tip de produs din tutun in locațiile proprii. InfoCons trage un semnal de alarma…

- Un barbat a incercat sa se sinucida și s-a aruncat in gol de la balconul parlamentului Olandei. Incidentul s-a petrecut in timp ce in plenul Legislativului avea loc o dezbatere despre crima organizata

- Am mai vorbit despre faptul ca poftele pentru anumite gusturi sau alimente indica, de cele mai multe ori, carențe in organism. Corpul nostru ne transmite semnale, problema este ca nu știm sa le interpretam...

- Asociatia Tomis Antidrog Constanta se alatura demersului public initiat de secretarul de stat al MAI, dr. Raed Arafat, prin care se trage un semnal de alarma asupra promovarii excesive a fumatului folosind noile aparate "fara fumldquo;. Metodele de marketing gen "testeaza gratuitldquo; nu fac decat…

- Promovarea masiva a dispozitivelor IQOS a determinat romanii sa le cumpere imediat. Convinși ca este o modalitate mai sanatoasa de a fuma, aceștia nu se sfiesc sa „arunce” banii pe noile dispozitive.

- "Intre discuțiile despre congresul lui Liviu Dragnea și presupusa poza a Codruței Koveși din interviurile lui Sebastian Ghița, pare ca nici nu observam cateva evenimente majore internaționale care pot afecta economia Romaniei." - Este opinia Ioanei Petrescu, fost ministru de Finante in Guvernul Ponta.…

- O noua criza este posibil sa vina, dar riscul pentru Romania este sa nu o perceapa ca pe o oportunitate, a declarat, joi, Steven van Groningen, presedinte si CEO al Raiffeisen Bank, la editia a 7-a a evenimentului Romanian Business Leaders Summit. Citește și: Un nou dosar penal BUBUIE in PNL:…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, trage un puternic semnal de alarma, in cadrul evenimentului „Romania la Centenar”, organizat la Palatul Cotroceni. Acesta susține ca fondurile pentru acest eveniment sunt foarte reduse și daca nu ne trezim in maxim o luna de zile, festivitațile de Centenar…

- Medicii legisti trag un semnal de alarma, dupa ce au descoperit cauzele reale ale decesului subit al Israelei Vodovoz. Autopsia a aratat ca fosta balerina a murit din cauza inelului gastric, care s-a rupt si a provocat o hemoragie interna masiva, potrivit Stirile Pro TV. Citeste si: DOLIU…

- Cristina Tarcea, presedintele Curtii Supreme, a declarat, la bilantul pe 2017 al Inspectiei Judiciare, ca anul trecut a fost unul in care au existat comportamente care au adus prejudicii de imagine actului de justitie, subliniind ca nicicand corpul magistratilor nu a fost mai lipsit de unitate.Citeste…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, a spus miercuri, la prezentarea Bilanțului pe 2017, ca anul trecut procurorii au avut de soluționat 1.752.000 de dosare, punctand ca 533.000 de dosare au fost soluționate. Totodata, procurorul general a prezentat și cateva date ingrijoratoare. „Circa…

- Aproximativ 12 milioane de minore din toata lumea se casatoresc in fiecare zi, conform unor noi estimari publicate marti de Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF), citate de DPA. Potrivit datelor actualizate, in ultimul deceniu s-a inregistrat o scadere cu 15%…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a lansat un semnal de alarma cu privire la recuperarea prejudiciilor, facand trimitere la activitatea ANABI. Potrivit lui Kovesi, Romania are de recuperat un miliard de euro „numai din investigațiile DNA”.„(...) Daca in anii trecuți vorbeam de hotarari definitive…

- Bill Gates, fondatorul Microsoft, este de parere ca anonimatul monedelor virtuale nu este un lucru bun, pentru ca prin folosirea lor se pot achizitiona droguri, se pot finanta atentate teroriste sau se pot spala bani, relateaza BBC.

- Constantin Budescu a vorbit despre meciul cu AFC Hermannstadt, 0-3, din sferturile Cupei Romaniei, și a spus ca echipa roș-albastra trece printr-o perioada dificila. "A fost rușinos. Nu am putut face mai mult. Adversarii au jucat mai bine și trebuie felicitați. Meritau victoria. Ei s-au acomodat mai…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit Transgaz.

- Unul dintre cei mai apreciați și inovatori coregrafi contemporani, britanicul Akram Khan, are un nou spectacol. Este, potrivit propriilor spuse, un spectacol despre razboi, imigranți și xenofobie și a avut premiera vineri seara, la Atena.

- Filosoful Mihai Sora (101 ani) trage un semnal de alarma dupa ce ministrul Justitiei a cerut revocarea din funtie a sefei DNA, afirmand ca nu doar viitorul unei institutii-cheie este in pericol, ci insusi viitorul Romaniei.

- 76 de eleve au fost date disparute in urma unui atac al gruparii teroriste Boko Haram. Joi, elevele au fost salvate de trupele nigeriene, iar 13 fete sunt de negasit, potrivit Mediafax. Fetele salvate au revenit miercuri seara la casele lor din satul Dapchi, potrivit mai multor localnici si…

- Sindicatul Politistilor Europeni “Europol” a transmis o scrisoare deschisa catre presedintele Klaus Iohannis, cu privire la mai multe situatii de incalcare a prevederilor legale care sunt de natura sa aduca grave prejudicii ordinii publice si sigurantei nationale, conform unui comunicat transmis de…

- Consumul regulat al unei cantitati semnificative de alcool reprezinta un factor important de risc pentru dezvoltarea dementei de toate tipurile, dar in special a celei precoce, conform unui studiu publicat miercuri, bazat pe date prelevate de la mai multe spitale din Franta, informeaza AFP. Citeste…

- Sorina Pintea a oferit informatii cu privire la epidemia de rujeola. Ministrul Sanatatii a declarat, marti, ca aceasta a produs panica si ingrijorare in randul cetatenilor si ca este nevoie de luarea unor masuri urgente.

- Un raport publicat marti de Bundestag, camera inferioara a parlamentului, trage un semnal de alarma cu privire la dotarea armatei germane, atragand atentia asupra problemelor tehnice ale submarinelor, avioanelor si elicopterelor, precum si asupra personalului insuficient, transmite AFP. …

- Studiul publicat recent in revista de specialitate British Medical Journal scoate la iveala o posibila legatura intre consumul de mancare „ultra-procesata” si cancer. Desi este nevoie si de alte studii pentru confirmare, cercetatorii...

- Agenția Fitch Ratings nu vede deloc cu ochi buni masurile economice pe care le adopta Romania. Deputatul USR, Claudiu Nasui, susține ca ultimele analize ale specialiștilor Fitch Ratings atrag atenție ca in Romania creșterea accelerata a salariilor va depași creșterea productivitații, ceea ce constituie…

- Utilizarea excesiva de antibiotice de ultima generatie in mod nejustificat, fara efectuarea de analize de laborator care sa dovedeasca necesitatea si eficienta tratamentului, reprezinta o crima impotriva umanitatii si o deturnare de fonduri de la CNAS prin recomandarea nejustificata de medicamente,…

- Peste 100 de ambulante nu pot fi folosite zilnic la interventii din cauza defectiunilor tehnice, a declarat luni prim-adjunctul inspectorului general al IGSU Daniel Dragne, conform Agerpres.El a spus, cu prilejul prezentarii bilantului UGSU pe anul 2017, ca anul trecut au fost gestionate zilnic…

- Papa Francisc a facut apel catre catolici sa reflecteze asupra cauzelor violentelor impotriva imigrantilor, in timpul postului Pastelui. Discursul Papei vine la cateva zile dupa un atac armat asupra unor imigranti africani, scrie Reuters. In mesajul sau adresat crestinilor inainte de inceperea postului,…

- Dan Nistor a ratat o șansa uriașa sa aduca victoria lui Dinamo in prelungirile partidei cu CS U Craiova, scor 2-2, și nu concepe ca Dinamo sa rateze play-off-ul. ...despre șansele la play-off: "De unde am șutat am crezut ca mingea intra in poarta la faza aia din prelungiri. Ce sa facem? Strangem randurile.…

- „Ceaușescu a pus capat perioadei de liberalizare din anii 60-70. Ma tem ca acum, un soi de putere colectiva incearca același lucru: sa puna capat liberalismului democratic. Cu Ceaușescu drept exemplu și spirit tutelar. Aceeași personalizare a instituțiilor, aceeași fidelitate lipsita de demnitate…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) trage un semnal de alarma! Prin aceasta inițiativa, ANPC vrea sa le aduca la cunoștința romanilor o schimbare legislativa importanta. Comisarul-șef regional Brașov, Sorin Claudiu Susanu, da informații referitoare la noua Lege nr.…

- Adepții unui stil de viața religios cred cu tarie in faptul ca Apocalipsa va incepe in luna martie din 2018, dar și ca vor exista o serie de evenimente ingrozitoare care vor marca acest eveniment sumbru: cutremure, haos la nivel mondial, neințelegere intre oameni.

- Doi parlamentari rusi au denuntat vineri tentative de amestec strain in alegerile prezidentiale, informeaza AFP. Principala modalitate de ingerinta consta in informatii trunchiate in presa straina, au explicat ei. Senatorul Andrei Klimov, seful comisiei pentru apararea suveranitatii din Consiliul…

- Martina Navratilova, câștigatoare a 18 turnee de Grand Slam, a vorbit despre situația în care se afla Simona Halep înaintea finalei Australian Open: nu are sponsor tehnic. "Este ridicol! Nu știu ce s-a întâmplat cu Adidas.…

- Edilul a tras un semnal de alarma si a cerut politicienilor, unde s-a inclus si pe el, sa nu se mai joace cu destinul oamenilor. "Cum vom lasa aceasta tara pentru cei care vin dupa noi? Avem o mare responsabilitate.(...) sunt foarte multe lucruri care ne pot dezbina, orgolii, interese care nu inseamna…

- Cancerul este o boala care afecteaza, la nivel mondial, milioane de oameni, fapt pentru care un medic oncolog atrage atentia ca un aliment ar trebui sa dispara definitiv din dieta noastra, întrucât este otrava.

- Temperatura medie de la suprafata Pamantului a fost, in 2017, a doua cea mai ridicata din 1880, anul in care au inceput masuratorile, potrivit unei analize a NASA, citata de NEWS.RO. Citeste si: Numire de ULTIM MOMENT in Politie! Ministrul de Interne a facut ANUNTUL: Cine ii va fi adjuct noului…

- Proiectul legislativ de restrictionare a creditarii, despre care se vorbeste de peste jumatate de an, are doua variante de limitare: majorarea avansului prin cresterea gradului de acoperire a creditului cu garantii si limitarea ratei imprumuturilor la un anume procent din venitul net al solicitantului,…

- Ion Tiriac critica situatia politica din ultima perioada. Afaceristul a vorbit despre efectele economice ale schimbarii Guvernului dupa doar jumatate de an si despre modul cum suntem perceputi de oamenii de afaceri si de institutiile din afara tarii.Citește și: PSD, 'detonat' din interior:…

- Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF) a publicat marti cifre edificatoare cu privire la consecintele razboiului din Yemen, sustinand ca mai mult de 5.000 de copii au fost ucisi sau raniti in violentele din aceasta tara si ca 1,8 milioane de copii sufera de…

- Fostul ministru al Apararii Nationale, Adrian Tutuianu, a fost unul dintre cei care l-au sustinut pe Mihai Tudose. Dupa ce prmierul si-a dat demisia, Tutuianu a tras semnalul de alarma. Klaus Iohannis ar putea sa nu mai ofere posibilitatea PSD-ului sa aiba un alt premier.Citește și: Decizia…

- Presa europeana se face ecoul unei scrisori deschise semnate de personalitati ale vietii internationale, un text profund nelinistitor pentru ca aliniaza nu numai un apel de o duritate fara precedent, ci si o serie de argumente care, cel putin, ar trebui sa ne puna foarte serios pe ganduri.

- Iranul a incalcat embargoul ONU asupra armelor in Yemen lasandu-i pe rebelii houthi sa se aprovizioneze cu drone si rachete balistice lansate spre Arabia Saudita, potrivit unui raport al Natiunilor Unite la care AFP a avut acces vineri. Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou…

- Coaliția pentru Familie reacționeaza la cazul pedofilului polițist, intens dezbatut in ultimele zile, și face apel la autoritați sa intervina pentru a stopa cauzele care duc la valul de abuzuri asupra copiilor. Coaliția amintește ca ignorarea valorilor creștine, cum s-a vazut și in cazul referendumului…

- In urma unui studiu, oamenii de stiinta au inclus ibuprofenul in clasa medicamentele cunoscute drept Medicamente antiinflamatore nesteroidiene (NSAIDs), potrivit CNN. Toate astea pentru ca s-a demonstrat ca are un impact negativ asupra fertilitatii la barbati.

- Amenzi de zeci de mii de lei pentru taximetriști. Brigata Rutiera a anunțat ca peste 130 de amenzi, in valoare de 56.500 de lei, au fost aplicate in noaptea de sambata spre duminica, de politisti, unui numar de 30 de taximetristi. Aceștia au fost sanctionati pentru lipsa documentelor.

- Miliardarul american Jim Rogers, unul dintre cei mai importanți investitori din lume, anunta inceputul unei noi crize globale, "cea mai mare pe care o va prinde in timpul vietii, scrie Business Insi...

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania…

- Sorin Raducanu, fost și actual candidat la președinția FRF, a declarat ca Liga I este marcata de meciuri aranjate, iar raul nu poate fi indreptat decat de instalarea lui la „Casa Fotbalului”.