UNICEF: Schimbările climatice ameninţă vieţile a 19 milioane de copii din Bangladesh Vietile si viitorul a peste 19 milioane de copii din Bangladesh sunt puse in pericol din cauza dezastrelor naturale asociate schimbarilor climatice, a avertizat vineri UNICEF care a solicitat sprijin pentru una dintre tarile cele mai afectate de calamitati, relateaza dpa si Reuters.



Topografia, densitatea populatiei si infrastructura de proasta calitate fac din Bangladesh un stat extrem de vulnerabil la inundatii, cicloane si alte calamitati asociate schimbarilor climatice, conform unui nou raport publicat vineri de UNICEF.



Potrivit raportului, aproape 12 milioane de copii…

Sursa articol: agerpres.ro

