UNICEF: Două milioane de copii nu sunt şcolarizaţi în Yemen Doua milioane de copii yemeniti nu sunt scolarizati, dintre care aproape o jumatate de milion au abandonat scoala de la escaladarea conflictului in martie 2015, a subliniat miercuri Agentia ONU pentru copii (UNICEF), cu ocazia inceperii anului scolar in aceasta tara aflata in razboi, informeaza AFP. Educatia altor 3,7 milioane de copii este in pericol, deoarece salariile unor profesori nu au mai fost platite de mai bine de doi ani, a adaugat UNICEF intr-un comunicat. "Violenta, stramutarile si atacurile impiedica numerosi copii sa mearga la scoala. Pentru ca salariilor unor profesori nu mai sunt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 29 de milioane de copii s-au nascut in zone de conflict in 2018, a anuntat vineri UNICEF, potrivit DPA.La nivel global, cel putin unul din cinci copii isi incepe viata in medii foarte periculoase si stresante, inclusiv in tari precum Afganistan, Somalia, Sudanul de Sud,

- Circa 258 de milioane de copii si adolescenti intre 6 si 17 ani, la nivel mondial, respectiv a sasea parte din total, nu sunt scolarizati, o problema care se concentreaza in tarile sarace, conform datelor din 2018, publicate vineri de UNESCO, relateaza agentia EFE, potrivit

- Circa 258 de milioane de copii si adolescenti intre 6 si 17 ani, la nivel mondial, respectiv a sasea parte din total, nu sunt scolarizati, o problema care se concentreaza in tarile sarace, conform datelor din 2018, publicate vineri de UNESCO, relateaza agentia EFE.

- A inceput școala in Romania. De cateva zile. Sub semnul scaderii dramatice a numarului de elevi, comparativ cu anii '90 (de la peste 4 milioane, atunci, la mult mai puțin de 3 milioane acum!), cu un ministru intermar și, din nou cu lipsuri, cu școli neaturorizate sanitarși cu toalete in curte și cu…

- Pentru fiecare articol din oferta de rechizite Școala in coolori vesele achiziționat in perioada 19 august – 1 septembrie, Lidl a donat 1 leu catre programul Teach for Romania. Aceasta suma va ajuta cadrele didactice inscrise in programul pe care Lidl il sprijina pentru al treilea an consecutiv sa iși…

- Un numar de 2.824.594 de elevi si copii de gradinita incep, luni, cursurile anului scolar 2019 - 2020, potrivit Ministerului Educației Naționale (MEN). Consiliul Național al Elevilor a indemnat toți elevii sa protesteze cu banderole negre, din cauza ordinului privind școlile profesionale.Potrivit…

- Peste 2,8 milioane de elevi și copii de gradinița vor incepe luni, 9 septembrie, cursurile noului an școlar 2019 – 2020. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei Nationale (MEN), in acest an scolar cursurile vor fi predate de un numar total de 215.289 de cadre didactice. Un numar de 2.824.594…

- Aproape 170 de milioane de copii sub 10 ani, la nivel global, inclusiv 2,5 milioane in SUA, nu au fost vaccinati impotriva rujeolei, avertizeaza UNICEF, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.