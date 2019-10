Unic în România - echipa sibiană de baschet îşi ajută fanii să îşi găsească un loc de muncă Echipa sibiana de baschet CSU a anuntat, miercuri, ca lanseaza un proiect unic in Romania, "CSU job hunters", prin care isi va ajuta proprii suporteri sa isi gaseasca un loc de munca, cu ajutorul a 30 de companii private partenere ale clubului, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. "BC CSU Sibiu, un club care a strans in jurul sau o intreaga comunitate activa, lanseaza un nou proiect, unic in Romana: CSU JOB HUNTERS! Despre ce este vorba: Suporterii CSU vor avea la indemana o platforma friendly de unde pot alege cariera la care viseaza vizualizand ofertele de locuri de munca promovate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

