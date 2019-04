Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Sighetu Marmatiei si-a pierdut viata in cursul serii de azi. Acesta a cazut de pe un bloc cu 10 etaje. La fata locului au ajuns echipaje de politie, dar si de la ambulanta. “Apelul s-a facut in jurul orei 18.45. La fata locului a fost un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Sighetu Marmatiei.…

- Oana Alexa-Gonczi, purtator de cuvant ISU Maramures a confirmat in urma cu putin timp faptul ca pe raza localitatii Carbunari, mai exact pe DN 18 B, s-a rasturnat o masina. In urma evenimentul rutier au rezultat doua victime. “La fata locului s-a deplasat un echipaj TIM-SMURD si un echipaj de la Detasamentul…

- Luni, 11 martie, credincioșii ortodocși intra in Postul Sfintelor Paști, care ține pana pe 27 aprilie. Sarbatoarea Invierea Domnului este pe 28 aprilie. Biserica recupereaza intreaga istorie in Postul Mare incepand cu izgonirea lui Adam din Rai si sfarsind cu Rastignirea, Moartea si Invierea lui ...

- Un barbat in varsta de 39 de ani din Germania a ajuns la spital in stare critica, iar la analize medicii au constatat ca acesta avea sangele cu un aspect laptos.Specialistii pun ca se ajunge in aceasta stare din cauza numarului extrem de mare de trigliceride din sange.

- Ținutul cu biserici de lemn unice in lume și obiceiuri stravechi ramase intacte, Maramureș este inima tradiționala a Romaniei, o destinație care impresioneaza turiștii din toata lumea, fiind promovata de-a lungul timpului in numeroase ghiduri de calatorie. In celebra publicație de travel Lonely Planet,…

- Un tanar in varsta de 18 ani a murit, iar alți 4 prieteni de-ai lui au fost raniți intr-un accident ingrozitor produs la Sighetu Marmației, in județul Maramureș. Mașina in care se aflau cei 5 a intrat intr-o curba deosebit de periculoasa și s-a ciocnit de o autoutilitara. Poliția arata ca șoferul de…

- Un grav accident de circulatie s-a produs in seara zilei de sambata, 2 februarie, in Sighetu Marmatiei. Mai exact, acesta s-a produs in jurul orei 21.00, in cartierul Iapa, in varf, in zona Cearda. Din primele informatii, doua autoturisme au intrat in coliziune. In urma impactului, au rezultat patru…

- Potrivit unui comunicat remis presei de IPJ Maramureș, duminica, 27 ianuarie, la orele dimineții, polițiști din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Farcasa care efectuau activitati de supraveghere a traficului pe DJ 108 au oprit pentru verificari un autoturism condus pe raza localitatii Ardusat. In urma…