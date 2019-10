Stiri pe aceeasi tema

- Istvan Hollik a subliniat ca Ungaria este ''ingrijorata'' de evolutiile recente din Italia, ale carei porturi imediat dupa formarea unui guvern de stanga porturile au fost redeschise pentru a primi migranti veniti din Africa. ''Este evident ca noua din zece sunt migranti economici'', a spus…

- Germania, Franta, Italia si Malta au ajuns la un acord prealabil privind infiintarea unui sistem de repartizare automata intre state UE voluntare a migrantilor care debarca pe tarmurile italiene sau malteze, au anuntat luni delegatiile tarilor participante la un minisummit in capitala malteza La…

- In luna iulie 2019, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +1.4% fata de iulie 2018, atingandu-se un nivel de 1,294.596 unitati, fiind sustinuta in special de cresterile din tarile Central Europene. In luna August 2019, inmatricularile de vehicule noi in UE au inregistrat…

- Germania este gata sa primeasca un sfert dintre migrantii care ajung in Italia pe mare, a anuntat ministrul de interne Horst Seehofer in remarci publicate vineri, semnaland un gest de bunavointa fata de acest vecin din sud inainte de discutiile UE asupra imigratiei la sfarsitul acestei luni, relateaza…

- Italia negociaza in cadrul Uniunii Europene organizarea unui sistem de ''repartizare automata'' a migrantilor salvati pe Mediterana, a confirmat joi o sursa diplomatica de la Bruxelles. Agentia France Presse scrie ca, potrivit ziarelor italiene La Repubblica si La Stampa, acest mecanism ar implica Franta…

- Uniunea Europeana incearca de cativa ani sa gaseasca un raspuns comun la valul de migranti care incearca sa ajunga in Europa prin traversarea deseori periculoasa a Mediteranei centrale, venind dinspre nordul Africii.In trecut, Italia a preluat majoritatea migrantilor sositi pe mare, dar…

- Franta si Germania nu pot decide singure politicile privind migratia, ignorand solicitarile tarilor cele mai expuse cum sunt Italia si Malta, a afirmat duminica ministrul italian de interne Matteo Salvini, intr-o scrisoare adresata omologului sau francez Christophe Castaner, transmite AFP. …

- Miniștrii de finanțe ai țarilor G7 au ajuns la un acord cu privire la "webtax" și la impozitarea minima globala a companiilor, a anuntat gazda reuniunii, ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, la sfârșitul summitului G7 de la Chantilly, potrivit Rador care citeaza Rainews.Joi,…