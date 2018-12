Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, face, vineri, o vizita oficiala in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, dar si cu premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoria. Cu ambii politicieni romani, Sebastian Kurz are programate declaratii comune. Austria detine…

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, considera ca președinția Consiliului Uniunii Europene va reprezenta un examen de maturitate politica pentru Romania. Intr-o declarație politica susținuta in Senat, senatorul Virginel Iordache a amintit ca incepand cu luna ianuarie 2019, Romania va da un examen…

- Cu doar cateva saptamani inainte ca Romania sa preia președinția Consiliului Uniunii Europene de la Austria, premierul Viorica Dancila a anunțat, vineri, ca pe 12 decembrie va merge in Parlament pentru a prezenta “forma finala” a programului președinției rotative....

- „Ziua mondiala a saracilor” este marcata peste tot in lume, aceasta constand in ajutorarea persoanelor fara adapost, persoanelor cu posibilitați materiale reduse, familiilor cu mulți copiii care au o situație precara și a pacienților din spitale pe care nu ii viziteaza nimeni. In județul Covasna, aceasta…

- Așa cum Guvernul Romaniei a reiterat in nenumarate randuri, Romania este pregatita pentru preluarea, la 1 ianuarie 2019, a mandatului Președinției Consiliului Uniunii Europene, iar pregatirile se desfașoara conform calendarului. De asemenea, atragem atenția ca Guvernul finlandez apreciaza ca pregatirea…

- Dupa ceremonia de deschidere de luni, ministrul Oprea s-a intalnit marti cu He Baoxiang, viceguvernatorul provinciei Hunan. In cadrul intalnirii, s-a semnat un Memorandum de Intelegere in domeniul investitiilor intre Departamentul de Comert al Provinciei Hunan si Ministerul pentru Mediul de Afaceri,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat marti, la Timisoara, ca Uniunea Europeana se afla in prezent intr-un moment-cheie in ceea ce priveste extinderea spatiului comunitar catre tarile din Balcanii de Vest si ca detinerea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o intrevedere cu Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, in marja participarii la segmentul de nivel inalt al celei de a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, context in care a aratat ca Romania va promova o abordare…