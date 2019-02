Ungurii termina intr-un an autostrada pana la granita cu Romania. Iata cat ne va lua sa ne conectam la ea

In teorie, romanii ar putea ajunge pana in Ungaria pe autostrada, in mai putin de un an. Asta daca intre timp se finalizeaza constructia capatului vestic al Autostrazii Transilvania, inceput si abandonat de Bechtel, in urma cu mai multi ani.



Asociatia Pro Infrastructura (API) informeaza ca maghiarii vor finaliza pana in ianuarie 2020 constructia capatului Autostrazii M4 care va ajunge pana la granita vestica a Romaniei. Daca, in acelasi interval de timp, ar reusi si romanii sa construiasca lotul de autostrada de 5,35 de kilometri dintre Biharia si Bors (capatul vestic al A3), cu siguranta…