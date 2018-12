Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada A3, cunoscuta și sub numele de Autostrada Transilvania, are incepand din aceasta saptamana o lungime cu 13.7 kilometri mai mare. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat miercuri inaugurarea a doua noi tronsoane de autostrada. Astfel, marți au fost recepționate…

- Alți 13,7 kilometri de autostrada au fost deschiși, miercuri, circulației rutiere, dupa ce doua loturi din Autostrada Transilvania, intre Iernut și Ungheni, județul Mureș, au fost recepționate.Potrivit unui comunicat de presa transmis de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii…

- Alți 14 kilometri de autostrada au fost deschiși, miercuri, circulației rutiere, dupa ce doua loturi din Autostrada Transilvania, intre Iernut și Ungheni, județul Mureș, au fost recepționate Potrivit unui comunicat de presa trimis, miercuri, de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Compania de stat CFR Calatori, în parteneriat cu companiile feriovare ÖBB (Austria) și MÁV-START (Ungaria) au batut palma pentru o colaborare în vederea noii rute între Viena și al doilea cel mai mare oraș din România, arata un comunicat oficial al maghiarilor…

- Palatul episcopal romano-catolic din Oradea, construit intre anii 1762 si 1776 cu ajutorul arhitectului de la curtea imperiala a Mariei Tereza, este in plina restaurare, lucrarile evaluate la peste 6 milioane euro fiind realizate din fonduri guvernamentale maghiare. De asemenea, parcul cladirii va fi…

- In cel mult un an, vom putea ajunge de la granita in capitala Ungariei in mai putin de 3 ore. Maghiarii au luat bani europeni si aproape ca au terminat autostrada care va lega Budapesta de Romania. Mai mult decât atât, ca să nu întârzie lucrarea, au deschis inclusiv un punct…

- O vama temporara a fost deschisa, marți, pentru a permite accesul camioanelor care transporta pietris pe santierul șoselei de mare viteza. Muncitorii lucreaza intens la ultima portiune a autostrazii M35, care leaga orașul maghiar Debretin de granita cu România. Dupa ce au terminat cei…

- Compania austriaca de stat OBB (Osterreichische Bundesbahnen) va intra pe piața transporturilor feroviare din Romania, a informat stirileprotv.ro. In mersul trenurilor pe noul an publicat de companie sunt prevazute destinații precum Oradea si Cluj-Napoca. Prețurile practicate de OBB și programul pot…