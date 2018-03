Ungurii NU renunță ușor la Banca Românească 'OTP Bank Plc. informeaza piata de capital ca Banca Nationala a Romaniei a notificat subsidiara din Romania a OTP Bank, printr-o scrisoare adresata managementului in data de 14 martie, asupra faptului ca nu a aprobat achizitia de catre OTP Bank Romania S.A a pachetului de actiuni detinut de Banca Nationala a Greciei la Banca Romaneasca, in valoare de 99,28%, si a portofoliului suplimentar din Romania apartinand altor subsidiare ale NBG. Managementul analizeaza aspectele juridice ale scrisorii remise de catre autoritatea de supraveghere, termenul limita de contestare a deciziei fiind 29 martie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Varșeț gazduiește anul acesta, pe data de 16 și 17 martie, cea de-a 13-a ediție a Festivalului internațional de vin VINOFEST 2018, eveniment care celebreaza tradiția viticola a orașului. Iubitorii “bauturii zeilor” au prilejul de a gusta vinuri de calitate și specialitați culinare din bucataria…

- Tentativele de a ,,frana lupta anticorupție” au creat o problema de imagine Romaniei, care acum este considerata, la fel ca Ungaria și Polonia, o țara care ii provoaca dificultați Uniunii Europene, susține consilierul prezidențial Leonard Orban. Diplomatul a mai declarat, la interviurile Libertatea…

- ♦ Romania are o cota de piata mai buna in volum decat in valoare, semn ca se incheie deal-uri mai mici pe piata locala. In Romania s-au semnat anul trecut 153 de tranzactii, respectiv 7,2% din numarul total de acorduri incheiate in regiunea Europei Centrale si de Est. Ca valoare,…

- Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) sunt spitalizati de duminica la terapie intensiva in Salisbury, in sudul Angliei, dupa ''o presupusa expunere la o substanta toxica''. Mai multe media au aratat cu degetul spre Rusia, iar ministrul britanic de externe,…

- Nationala de polo a Romaniei va evolua in grupa D, cu reprezentantivele Rusiei, Serbiei si Slovaciei, la turneul final al Campionatului European din 2018, potrivit tragerii la sorti de miercuri, de la Barcelona.Reprezentativa Romaniei s-a calificat la turneul final al Campionatului European…

- Siemens da startul celei de-a treia ediții a competiției regionale de jurnalism Siemens CEE Press Award. Anul acesta, compania cauta cele mai bune materiale de presa pe tema "Viitorul digital al orașelor, industriei și energiei". Competiția este deschisa jurnaliștilor din 13 țari: Austria,…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018 cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În zona euro, comerţul cu amănuntul a crescut cu 2,3%…

- Buzaul a fost invitat, la sfarsitul lunii trecute, la forumul regional LabelFrancEducation, organizat, la Bucuresti, de Ambasada Frantei si Institutul Francez din Romania. Evenimentul a fost dedicat promovarii excelentei in invatamantul bilingv francofon din noua tari din Europa Centrala, Orientala…

- Conform sondajului realizat pentru ONG-ul central-european Charta XXI, in medie 63% dintre respondentii din Polonia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia, Croatia, Serbia, Romania si Bulgaria au o opinie favorabila fata de Ungaria.Tot in Romania, unde s-au consemnat cele mai putine opinii…

- CCIA Timiș face inscrieri pentru o noua sesiune Pioneers into Practice. Cei selectați vor lucra timp de cateva saptamani intr-o firma sau organizație din Germania, Italia, Ungaria, Portugalia, Malta, Cipru, Slovenia, Spania, Bulgaria, Serbia, UK&Irlanda, Polonia, Finlanda, Estonia sau Letonia.

- Campioanele Europene la Tir s-au intors pe viscol și pe ger. In componența Roxana Tudose (CSA Steaua), Laura Coman si Eliza Molnar (ambele CS Dinamo), echipa Romaniei a cucerit titlul european la Gyor (Ungaria) la pusca 10 metri cu aer comprimat. In finala, fetele noastre au depașit (22-18) Danemarca.…

- Premierul Pavel Filip a vizitat astazi Expoziția internaționala specializata de vinuri „Expovin Moldova 2018”. Evenimentul a reunit peste 90 de vinificatori din Republica Moldova, Romania, Ucraina, Georgia, Belarus, Azerbaidjan, Cehia, Slovacia, Ungaria, Italia, Spania și Canada.

- S-a nascut la 20 februarie 1953, în s. Bujor, r-nul Hâncesti. În anii 1974-1978, a facut studii de canto popular și dirijat coral la Colegiul de muzica „Ștefan Neaga”, apoi, în perioada 1980-1985, a urmat catedra dirijat coral a Institutului de Arte „Gavriil…

- Occidentul incearca sa ''atraga'' tarile balcanice in NATO, punandu-le in fata unei alegeri - ori Vest, ori Rusia - fara sa traga invataminte din experienta ucraineana, a declarat joi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, intr-o conferinta la Universiatea din Belgrad, in cea de-a…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Tara scandinava este urmata in continuare de Germania, cu 13-7-5 (total 25) si de Canada cu 9-7-8 (total 24). SUA a urcat pe locul 4, cu 8-7-6 (total 21), depasind Olanda, care a coborat pe locul 5, cu 7-6-4 (total 17).Clasamentul dupa ziua de joi, 22 februarie…

- Magazinele online din Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al numarului de vizite de pe terminale mobile, cu o medie de 41%, arata rezultatele unui studiu publicat, joi, de reprezentantii unei platforme de eCommerce din regiune.…

- Magazinele online din Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al numarului de vizite de pe terminale mobile, cu o medie de 41%, arata rezultatele unui studiu publicat, joi, de reprezentantii unei platforme de eCommerce din regiune.…

- Norvegia se mentine lider in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, dupa 13 zile de la debutul acestora, cu 13 medalii de aur, 11 de argint si 9 de bronz (total 33 medalii).Pe locul 2 se afla Germania, cu 12-7-5 (total 24), podiumul fiind completat de Canada,…

- Uniunea Europeana opreste programul pentru Ucraina de finantare a construirii si modernizarii de puncte de trecere a frontierei, adancind indoielile cu privire la capacitatea autoritatilor de la Kiev de a intreprinde reforme in schimbul asistentei europene de miliarde de euro, noteaza agentia Reuters…

- Producatorul german de medicamente Stada Arzneimittel va analiza posiblitatea preluarii unor mici producatori de medicamente cu produse de nisa din Europa Centrala si de Est, pe masura ce transfera o parte din productie la propriile sale fabrici, a declarat directorul regional al companiei germane Ronald…

- CBRE a numit-o pe Luiza Moraru in functia de coordonator al diviziei de administrare a proprietatilor imobiliare pentru regiunea Europei Centrale si de Est, pozitie din care va indruma si superviza cei aproape 500 de consultanti ai companiei care desfasoara activitati de management de proprietati…

- Concurs de matematica la Colegiul Tudor Vianu. Colegiul Național de Informatica “Tudor Vianu”, in parteneriat cu Primaria București – Sector 1 și Societatea de Științe Matematice din Romania, organizeaza in perioada 21 -26 februarie 2018 a 10-a ediție a Concursului Internațional „Romanian Master of…

- Controversele despre grupul de la Visegrad, un format de cooperare dintre Polonia, Cehia, Ungaria si Slovacia s-au aprins mai cu seama din anul 2015. Exista in acest sens o naratiune despre „nucleul dur european“, care actioneaza cu scopul sustinerii valorilor europene, iar de cealalta parte „iliberalul“…

- Transgaz, operatorul tehnic al sistemului national de transport gaze naturale, a semnat un memorandum de intelegere privind colaborarea intre companie si Eustream, operatorul sistemului slovac de transport gaze naturale, prin care isi exprima acordul pentru cooperarea impreuna cu celelalte TSO-uri din…

- Transgaz (TGN), operatorul tehnic al sistemului national de transport gaze naturale, a semnat un memorandum de intelegere privind colaborarea intre companie si Eustream, operatorul sistemului slovac de transport gaze naturale, prin care isi exprima acordul pentru cooperarea impreuna cu celelalte…

- Thomas Piketty, un economist in jurul caruia s-a creat multa valva, este de parere ca apartenenta la Uniunea Europeana nu a adus beneficii nete tarilor din Europe de Est ca Polonia, Ungaria, Cehia si Slovacia. Pentru Piketty, aceste tari sunt proprietatea companiilor bogate din Vest, sunt…

- Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Irina Friz a criticat decizia Budapestei de a bloca summitul NATO – Ucraina, informeaza agentia de stiri Ukrinform. „In calitate de presedinta a Delegatiei Permanente a Ucrainei la NATO, sunt ingrijorata. Partea ucraineana propune si este pregatita sa discute…

- Cei doi miniștri de Externe au avut luni un dejun de lucru la București, in cadrul caruia au discutat despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine, informeaza Agerpres . Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020,…

- Desfașurat sub forma unui festival – concurs la finele saptamanii, intre 3 și 4 februarie, evenimentul a avut ca scop principal pastrarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor gastronomice și a reunit participanți din țari printre care Serbia, Ucraina, Ungaria și Romania. Țara noastra a fost reprezentata…

- Fost ministru de Externe al Ungariei: „Niciun maghiar nu ar fi gata sa moara pentru Transilvania” „Europa a fost foarte eficienta in a-si solutiona dificultatile, si sper ca aceasta traditie va continua. Sunt sigur ca vor veni lideri noi, competenti. Este foarte putin probabil ca vor deveni dictatori…

- Daca ar fi sa ne luam dupa ce ne spun cei de la Consiliul Judetean Maramures, in acest an ar trebui sa avem lucrari serioase pe drumurile judetene. Asta pentru ca anul trecut au fost depuse pentru finantare (au si primit-o unele dintre ele) numeroase proiecte, valoarea acestora fiind undeva la 100 milioane…

- Piesa care va reprezenta tara noastra la Eurovision 2018 intra in a doua semifinala a concursului, in prima parte a show-ului de la 10 mai, informeaza NOI.md. Totodata, in prima parte, din cea de-a doua semifinala vor evolua pe scena concurenții din Australia, Rusia, Serbia, Danemarca, Romania, Norvegia,…

- Nationala de handbal masculin under 18 a Romaniei va intalni reprezentativele Frantei, Danemarcei si Norvegiei, in grupa B a Campionatului European din 2018, care va avea loc in Croatia. Potrivit tragerii la sorti de joi, componenta celor patru grupe ale CE2018 este: Croatia, Serbia, Portugalia,…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat, miercuri, dupa tragerea la sorti a grupelor Ligii Natiunilor, ca tricolorii au nimerit intr-o grupa grea, alaturi de Serbia, Muntenegru si Lituania. ''Suntem intr-o grupa grea, o grupa echilibrata, dar putem sa ne luptam…

- Lenovo a anunțat numirea lui Ivan Bozev în funcția de Director Executiv și General Manager CSEE (Europa Centrala și de Sud-Est). Ivan Bozev, care deține o experiența vasta în domeniul tehnologic, își va extinde sfera de responsabilitați de la Europa de Sud-Est (SEE) la noul teritoriu,…

- Romania se numara intre primele zece tari din Europa de Est a caror populatie va scadea cel mai mult pana in anul 2050, in timp ce populatia la nivel global va creste pana la aproximativ 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit unor prospectii ale…

- Romania se numara intre primele zece tari din Europa de Est a caror populatie va scadea cel mai mult pana in anul 2050, in timp ce populatia la nivel global va creste pana la aproximativ 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit unor prospectii…

- Ziua Unirii Principatelor Romane, 24 ianuarie, a fost stabilita prin lege ca fiind zi nelucratoare. Cele 14 zilele – sarbatori legale, zile nelucratoare care se acorda in Romania, in 2018, sunt, in ordine cronologica: 1 și 2 ianuarie, luni și marți, primele doua zile din an…

- Potrivit unui purtator de cuvant al politiei ungare, avionul decolase din Ucraina si a aterizat in Ungaria dupa ce a survolat Romania.Politia a gasit avionul intr-o zona agricola, dupa ce a fost alertata in legatura cu prezenta acestuia de un agent care se afla in afara orelor de serviciu,…

- Clubul Sportiv Sleddog Bistrita-Nasaud, singurul de profil din tara, organizeaza la acest sfarsit de saptamana, in Pasul Tihuta, cea de-a doua editie a concursului international de atelaje canine "Drumul Romanilor", la care s-au inscris competitori din sapte tari, alaturi de cainii lor nordici.…

- Fortele armate ale SUA in Europa au anuntat joi ca Divizia 1 Infanterie va inlocui Divizia 4 Infanterie la conducerea centrului de comanda si control de la Poznan (vestul Poloniei), transmite PAP. Centrul de comanda de la Poznan (MCE) asigura coordonarea a 6.000 de militari americani…

- Germania are cel mai puternic pașaport al lumii, conform Indicelui Henley Passport din 2018. Este al cincilea an consecutiv, in care o țara europeana este in top pe lista Henley, care ia in considerare numarul de țari pe care titularul de pașapoarte le poate vizita fara viza. Clasamentul se bazeaza…

- La inceputul acestei ierni nimeni nu se astepta ca SUA sa se aprovizioneze cu gaze naturale din Europa, avand in vedere ca, in conditii obisnuite, SUA sunt cel mai mare producator mondial de gaze naturale, transmite Bloomberg. Insa valul de frig care a lovit recent coasta de Est a SUA a dus…

- In meciul decisiv contra Belgiei, Romania a avut in teren doua surori gemene: Florina și Karina Murariu. Cele doua sportive de la Agroland Timișoara spera sa aduca la turneul final din Bulgaria (13-18 aprilie) prima medalie pentru voleiul romanesc dupa Revoluție. Extrema Florina Murariu, legitimata…

- Taraful „Ordongos” al Fundatiei „Teka” din Gherla a evoluat cu succes in finala concursului TV de interpretare „Folszallott a pava” (Paunul și-a luat zborul, lb. maghiara) din Ungaria. In cadrul concursului desfașurat la Budapesta și destinat comunitaților maghiare din Romania, Serbia, Ucraina, au fost…

- Gama versatila de anvelope de iarna de inalta calitate a celui mai nordic producator de anvelope din lume, Nokian Tyres, este completata prin introducerea a patru noi familii de produse: modelele fara ținte Nokian Hakkapeliitta R3 și R3 SUV destinate piețelor din țarilor nordice, Rusia și America…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost invinsa de formatia Rusiei cu scorul de 25-18 (13-10), vineri, la turneul Yellow Cup, care are loc la Winterthur (Elvetia). In celalalt meci, Elvetia a dispus de Serbia cu 32-28 (18-15). Sambata, in finala, Elvetia va infrunta…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson incearca vineri, impreuna cu omologul sau rus Serghei Lavrov, sa depaseasca ani de tensiuni si sa gaseasca un teren de intelegere pe tema Coreei de Nord, programului nuclear iranian si viitorului Siriei, relateaza AFP conform News.ro . Johnson a fost primit…