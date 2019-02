Ungurii mai au de construit 15 km de autostrada până la granița noastră, DAR NU AU la ce să se conecteze La aproape 15 ani de la inceputul lucrarilor pentru Autostrada Transilvania, se pregateste din nou santierul pentru o bucata putin mai mare de cinci kilometri, intre Biharia si Vama Bors. Cinci kilometri si 350 de metri de sosea rapida vor costa 29 de milioane de euro. In zona au fost mobilizate mai multe utilaje. Acestea niveleaza terenul si pregatesc spatiul unde vor fi depozitate materialele de constructie. Segmentul de cinci kilometri de la granita trebuia construit impreuna cu altele, de compania americana Bechtel, dar dupa rezilierea contractului, statul i-a ales pe spaniolii de la Corsan.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

