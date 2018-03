Stiri pe aceeasi tema

- OTP Bank confirma printr-un comunicat ca a primit in 14 martie notificarea BNR prin care aviza negativ achizitia pachetului de actiuni detinute de Banca Nationala a Greciei la Banca Romaneasca, in valoare de 99.28% si a portofoliului suplimentar din Romania apartinand altor subsidiare ale NBG. "Managementul…

- Romania va fi disponibila in cel mai scurt timp in cataloagele de promovare ale turoperatorului german Dertour. Decizia a fost luata dupa ce ministrul Turismului, domnul Bogdan Gheorghe Trif, a participat, atat in țara, cat și la Berlin, la mai multe intalniri cu intreaga conducere a turoperatorului…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a decis sa faca o nominalizare surpriza pentru funcția de director al Agenției Centrale de Informații. Potrivit postarii sale de pe Twitter, actualul director al CIA, Mike Pompeo, va prelua atribuțiile de Secretar de Stat, dupa demiterea lui Rex Tillerson.…

- Președintele PSD Botoșani, senatorul Doina-Elena Federovici, a anunțat astazi , printr-un comunicat de presa, ca, in urma organizarii Congresului Extraordinar al PSD din 10 martie, s-a demonstrat inca o data ca PSD este cel mai serios partid din Romania, care urmarește interesele cetațeanului pe baza…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Visa si National Bank of Greece testeaza inele si bratari care vor putea fi folosite pentru plata contactless. Acest sistem permite consumatorilor sa efectueze tranzactii sigure si fara efort printr-o simpla atingere a oricarui terminal de plata dotat cu aceasta tehnologie.

- Premierul Viorica Dancila a primit asigurari, vineri, din partea Custodelui Coroanei romane, Margareta, privind implicarea in doua proiecte majore pentru Romania - actiunile dedicate Centenarului, precum si cele privind preluarea de catre tara noastra a presedintiei Consiliului Uniunii Europene in…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat marti ca ii va transmite o scrisoare guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema inflatiei, la care asteapta raspunsuri. Intrebat in legatura cu faptul ca Romania a inregistrat cea mai mare inflatie din ultimii ani, respectiv…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei. "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca…

- Casa de avocatura Schoenherr a anuntat promovarea in pozitia de counsel a Adinei Damaschin, practica specializata de banking & finance si capital markets a biroului Schoenherr si Asociatii incluzand in prezent 11 avocati. Cu o experienta bogata in acordarea de asistenta juridica in legatura…

- The number of individuals with bank and non-banking financial institutions arrears exceeding 30 days dropped by 1.17 percent in December as compared to the previous month, reaching 658,556, according to the latest data released by the National Bank of Romania (BNR) . These individuals had arrears…

- "Sub conducerea mea nu vor fi taxe si impozite noi si nici nu vor creste actualele taxe", a declarat Orlando Teodorovici la scurt timp dupa preluarea mandatului de ministru de Finante. Intr-o declaratie facuta vineri, 16 februarie, ministrul de Finante anunta ca a pus gand rau PFA-urilor. Teodorovici…

- Echipa nationala de FED Cup a Romaniei intalneste reprezentativa Canadei, in acest week-end, la Cluj, intr-o partida din primul tur al Cupei Mondiale ll.Ambelor natiuni le lipsesc principala racheta. Simona Halep (2 WTA) a decis sa se menajeze pentru aceasta confruntare, in timp ce pentru canadience…

- Cand ai asemenea cresteri economice, sa nu stai la limita de 3% a deficitului public, ci sa incerci sa te situezi mai jos", a atentionat Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Am salutat faptul ca Guvernul a tinut deficitul sub nivelul de referinta de 3% si acest lucru a dus la mentinerea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru decembrie 2019, a anuntat, vineri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. În noiembrie 2017, BNR a revizuit în creştere, de…

- 240 mil. lei, asistenta pentru dezvoltare din partea Romaniei in 2016 Romania a acordat in 2016 finantare altor tari in special pentru: democrație și buna guvernare (63%), educatie (26%) si asistenta umanitara (9%). Aceste date rezulta din Raportul national privind asistenta oficiala pentru…

- BNR sesizeaza cresterea interesului populatiei fata de monedele virtuale, in special Bitcoin, si avertizeaza cu privire la riscurile care deriva din lipsa reglementarilor si a supravegherii monedelor virtuale. Comunicatul bancii centrale vine in contextul in care Bitcoin a pierdut doua treimi din…

- ”Anul 2018, Romania, Timisoara, Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes!!! Nu mai am cuvinte sa comentez….cred ca imaginile spun totul…. Spun doar ca mai trebuie sa mergeti la multe concerte, cu spectacole ale marilor artisti, pentru a aduce spitalul la niste conditii putin mai ridicate decat cele…

- Cursul de schimb leu euro ar trebui sa fie de peste 5 lei/euro, dar este mentinut de Banca Nationala la un nivel care nu reprezinta realitatea din Romania, a declarat, joi, prim-vicepresedintele PNL Sector 2, Viorel Catarama, la evenimentul dedicat listarii companiei sale pe piata AeRO.Citeste…

- Liviu Dragnea n-a vrut sa amane sedinta Comitetului Executiv in care a fost mazilit Mihai Tudose, desi fusese avertizat ca a doua zi premierul PSD urma sa-l primeasca la Palatul Victoria pe Shinzo Abe, premierul Japoniei - au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Pana si partenerii din ALDE i-au…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a participat luni, la Palatul Victoria, la deschiderea reuniunii de la Bucuresti a Trio-ului de Presedintii ale Consiliului UE din care Romania va face parte in cursul primului sau mandat, incepand cu 1 ianuarie 2019, si care mai include Finlanda si Croatia, context…

- British American Tobacco (BAT) a anuntat miercuri ca, din 2012, a investit peste 2,5 miliarde dolari la nivel global in cercetare si dezvoltare pe segmentul de produse de noua generatie in industria tutunului, cu potential de risc redus la fumatul traditional.La nivel global, peste 1.500 de…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner.

- Investiția Bancii Transilvania din România în Victoriabank din Republica Moldova este un bun început pentru a atrage și alte banci cu investiții în instituțiile bancare moldovenești. Aceasta opinie a fost exprimata în cadrul emisiunii „Sfatul Țarii” de la…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, se arata intr-un comunicat al bancii comerciale publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Conducerea largita a PSD a discutat aseara daca ii retrage sprijinul politic premierului Mihai Tudose. Pana la ora inchiderii ediției, social-democrații nu luasera o decizie, parerile fiind imparțite. Surse din partid au dezvaluit EVZ ca in timpul ședinței cel puțin trei lideri PSD au propus ca premierul…

- Este scandal monstru in familia Geambașu. Dupa ce tatal, Petre Geambașu, și-a atacat fiul intr-o emisiune la Romania TV, Calin Geambașu reacționeaza și anunța ca iși reneaga parinții, susținand ca tatal sau ”s-a sinucis din calitatea de parinte”. Citește și: Gabriela Firea intervine in scandalul…

- Banca Europena pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) va acorda asistenta tehnica pentru consolidarea sectorului de apa si apa uzata din Romania, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) remis, vineri, AGERPRES.…

- Grupul maghiar OTP a varsat 125 milioane de lei la capitalul sucursalei din Romania, potrivit unui anunt pe bursa din Ungaria. Dupa aceasta majorare capitalul social al OTP Bank Romania a crescut la aproape 1,38 miliarde de lei. Este posibil ca injectia de capital sa vina in contexul in care in…

- Bank Leumi, a doua cea mai mare banca din Israel, vinde subsidiara din Romania fondului britanic de investitii Argo Capital Management Ltd., scrie Reuters, preluata de Agerpres. Banca israeliană a semnat un acord de principiu pentru vânzarea participaţiei de 99,91%, deţinută…

- „Romania a scapat de <euroizare>, in mare masura, si ar putea sa permita mai multa flexibilitate a cursului de schimb”, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu dupa ultima sedinta de politica monetara din 2017. BNR iese „dintr-un imperiu al dominantei cre­ditului in valuta“, care a impus…

- Interconectarea retelei de inalta tensiune Saptamana trecuta, Republica Moldova a semnat un acord istoric, care, odata dus la final, va reduce dramatic gradul de dependenta al tarii de energia electrica din Est si va uni practic tara cu Romania si Uniunea Europeana. Banca Europeana pentru Reconstructie…

- Daniel Dragomir, fostul ofiter SRI, a declarat vineri ca a existat un mandat de ascultare urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr un dosar deschis in 2013 si din care s a desprins ulterior cauza Microsoft, informeaza Romania TV.Mandatul…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,11%, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR), potrivit News.ro.