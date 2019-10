Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca motivul din spatele deciziei Comisiei Juridice a Parlamentului European de a-l acuza de conflict de interese pe eurodeputatul Laszlo Trocsanyi, propus de Budapesta pentru postul de comisar european, este ca fostul ministru al justitiei a

- Sperantele opozitiei de stanga de a detrona formatiunea guvernamentala Fidesz de la conducerea primariei capitalei Budapesta au suferit o lovitura joi, dupa scurgerea in presa a unei convorbiri inregistrate in care candidatul opozitiei la acest post, Gergely Karacsony, discuta despre disputele care…

- Președintele USR București, Roxana Wring, a demisionat marți de la șefia organizației. Decizia a fost luata dupa ce Nicușor Dan a anunțat ca se înscrie în cursa interna a USR pentru a fi desemnat candidatul partidului la Primaria București, deși nu mai face parte din partid. La șefia organizației…

- Agentia mentioneaza ca Ungaria se va alatura astfel putinelor state europene care au reprezentanti diplomatici in Siria.Diplomatul ungar raspunzator de relatia cu Siria se va deplasa "ocazional" in aceasta tara incepand de anul viitor, pentru a urmari ajutoarele umanitare si a conduce afacerile…

- Desemnarea lui Giuseppe Conte sa formeze din nou viitorul guvern de la Roma a fost bine primita la Bruxelles si Berlin, presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, urandu-i premierului italian succes in formarea echipei, iar ministrul german de finante Olaf Scholz a salutat…

- Ungaria a permis transportului de armament rusesc sa tranziteze spatiul sau aerian, având destinatia Serbia, în pofida sanctiunilor impuse de UE, sanctiuni ce vizeaza produsele militare de provenienta ruseasca. România a blocat anterior transportul de armament rusesc pe Dunare, din…

- In timp ce in Europa de Vest au loc demonstratii preponderent ale extremei dreapta sau care sunt motivate exclusiv de factorul financiar, in mai multe tari din centrul si estul Europei, acestea sunt motivate exclusiv de coruptie, de lipsa de tranparența a factorului politic si de controlul exercitat…

- Guvernul Ungariei va finanta 66 de mari proiecte de investitii in județele Harghita, Covasna și Mureș cu 73 milioane de euro in cadrul programului de dezvoltare economica a Tinutului Secuiesc, transmite MTI, citand UDMR. Coordonatorul proiectelor este Fundatia Pro Economica, o entitate maghiara finanțata…