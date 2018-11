Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria vrea sa ajute Turcia in reforma justitiei, in ciuda criticilor din partea Uniunii Europene ca isi slabeste propriul sistem judiciar, relateaza dpa, potrivit Agerpres.ro."Ungaria are expertiza pentru a putea sa ajute la intarirea increderii in sistemul judiciar", a declarat joi la Ankara,…

- Laszlo Trocsanyi a precizat ca Ungaria pune 'accent pe coeziunea sociala, radacinile istorice, cultura si identitatea' nationale, consemneaza joi MTI. Ministrul ungar a comentat in interviul publicat joi apelul Parlamentului European la activarea Articolului 7 impotriva Ungariei, dupa adoptarea raportului…

- Increderea cetațenilor in guvernele iliberale ale Ungariei, Poloniei și Turciei este in creștere, in ciuda declinului standardelor democratice din aceste țari, arata un nou raport. In studiul sau privind 41 de țari industrializate, publicat marți, Bertelsmann Stiftung afirma ca explicația acestor tendințe…

- Luni, urmarind Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European, reunit intr-o sedinta extraordinara pe tema situatiei din Romania, și apoi miercuri, in timpul dezbaterii din plenul Parlamentului European, am asistat la o execuție a Romaniei, la un simulacru…

- "Prim-vicepresedintele a spus cu subiect si predicat faptul ca nici nu intra in discutie problema articolului 7, ca nici nu intra in discutie activarea acestuia, pentru ca Romania este intr-o alta ipoteza, o alta situatie decat Ungaria sau Polonia. Prin urmare, prim-vicepresedintele, repet, a spus…

- Parlamentul European a aprobat, miercuri, declansarea procedurii de sanctionare a Ungariei, din cauza incalcarii normelor Uniunii Europene, Guvernul de la Budapesta riscand suspendarea drepturilor de vot in Consiliul UE. Parlamentul […]

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a denuntat miercuri periclitarea ‘sistemica’ a valorilor democratice de catre Ungaria si a cerut Comisiei Europene sa reactioneze prin lansarea asa-numitei proceduri a articolului 7, transmit AFP, Reuters si dpa. Cu 448 voturi pentru, 197…

- Parlamentul European urmeaza sa isi exprime votul pe 11 septembrie asupra unui raport redactat de Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE), in care este criticata situatia statului de drept in Ungaria. Raportul, pregatit de eurodeputata Judith Sargentini, constata ""un risc…