Ciroza hepatică - Cauze și simptome

Ciroza hepatica este forma extrema a fibrozei hepatice, in care apare dezorganizarea completa a arhitecturii tesutului hepatic, scrie realitatea.net.Orice suferinta cronica hepatica, indiferent de factorul care o cauzeaza, evolueaza in timp cu aparitia inflamatiei, necrozei celulare si in cele din urma a fibrozei hepatice. Termenul… [citeste mai departe]