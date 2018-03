Stiri pe aceeasi tema

- 'Multi mi s-au adresat in ultimul timp cerand sa declar 2019 anul limbii ucrainene. Va spun direct: nu vreau sa fac asta. Pentru ca un an nu este suficient. Si anul urmator ce vom face ? Vom uita de limba ucraineana? ', a afirmat Petro Porosenko, relateaza publicatia Ukrainska Pravda. 'In…

- Printr-o lege din 2013, Budapesta a impus incetarea contractelor care permiteau cetatenilor tuturor statelor din Uniunea Europeana sa beneficieze de profituri de pe urma terenurilor agricole din Ungaria. Potrivit legislatiei ungare, astfel de contracte sunt permise doar intre rudele apropiate. Efectul…

- Vanzarea unor rachete antitanc Ucrainei, aprobata de Statele Unite joi, constituie un „argument descurajator impotriva agresiunii ruse“ in estul tarii, a afirmat, vineri, presedintele ucrainean, Petro Porosenko.

- Ucraina a decis sa treaca termocentralele de pe gaze naturale pe pacura si sa inchida scolile in incercarea de a face economii la gaze naturale, dupa ce grupul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile spre Ucraina, a anuntat vineri ministrul ucrainean al Energiei, Ihor Nasalyk, transmite Reuters, preluata…

- Rusia i-a întors astazi Ucrainei doi graniceri pe care i-a rapit serviciile speciale ruse anul trecut, transmite inforesist.org Transmiterea granicerilor a avut loc la punctul de trecere „Goptovka” din regiunea Harikov pe un sector neutru al frontierei ruso-ucrainene.…

- Curtea Constitutionala a Ucrainei a hotarat ca legea care prevedea dreptul de utilizare a limbilor regionale in zone cu o populatie minoritara mai mare de 10 la suta, este considerata neconstitutionala", informeaza agentia BucPress.

- Curtea Constitutionala a Ucrainei a anuntat ca Legea „Privind principiile politicii lingvistice de stat” care prevedea, dreptul de utilizare a limbilor regionale in zone cu o populatie minoritara mai mare de 10 la suta, este considerata neconstitutionala, anunța agenția BucPress de la Cernauți. Potrivit…

- Curtea Constitutionala a Ucrainei anunta adoptarea Hotararii nr. 2-P/2018 in urma sesizarii initiate de 57 de parlamentari ucraineni, care au considerat ca Legea privind principiile politicii lingvistice de stat, adoptata in 2012 in perioada presedintelui Viktor Ianukovici, nu corespunde Constitutiei,…

- Curtea Constitutionala a Ucrainei a anuntat adoptarea unei hotarari referitoare la Legea "Privind principiile politicii lingvistice de stat", numita, dupa autori, si legea "Kivalov-Kolesnicenko". Potrivit hotararii, aceasta lege, care prevedea dreptul de utilizare a limbilor regionale in zone cu o populatie…

- Curtea Constitutionala de la Kiev a declarat miercuri drept neconstitutionala Legea cu privire la principiile politicii lingvistice de stat in Ucraina, numita si legea "Kivalov-Kolesnicenko", dupa autorii ei, care prevedea dreptul de utilizare a limbilor regionale in zone cu o populatie minoritara…

- Ucraina așteapta primul transport cu arme din SUA. Anul trecut, in luna decembrie, SUA au provocat iritarea Moscovei dupa ce au aprobat furnizarea de arme pentru a sprijini Ucraina in conflictul de aproape patru ani cu rebelii separatisti prorusi din estul tarii. ”Primul transport ar trebui sa vina…

- Conform sondajului realizat pentru ONG-ul central-european Charta XXI, in medie 63% dintre respondentii din Polonia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia, Croatia, Serbia, Romania si Bulgaria au o opinie favorabila fata de Ungaria.Tot in Romania, unde s-au consemnat cele mai putine opinii…

- Legea privind reintegrarea Donbasului, promulgata saptamana trecuta de catre presedintele ucrainean, Petro Porosenko, schimba de fapt statutul ''operatiunii antiteroriste'' din estul Ucrainei si o trece din controlul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) in cel al armatei, relateaza…

- Camera Inferioara a Parlamentului din Olanda a votat abrogarea legii privind organizarea unui referendum consultativ pe marginea asocierii Ucrainei la UE, document care a blocat semnarea Acordului de asociere între partea ucraineana si statele membre în 2016. Peste…

- Ziarul parlamentului ucrainean "Golos Ukraini" a publicat vineri o lege controversata cu privire la reintegrarea regiunii afectate de conflict Donbas din estul Ucrainei sub suveranitatea Kievului, deschizand calea pentru ca legislatia sa intre in vigoare la 24 februarie, informeaza Xinhua. Luna trecuta,…

- Șoferii care transporta pasageri si marfuri, dar și mecanicii de tren, ar putea avea termen nelimitat de ședere pe teritoriul Ucrainei. Guvernul a aprobat doua proiecte de hotarare privind inițierea dialogului cu Kievul in acest sens.

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca noua lege ucraineana privind reintegrarea celor doua regiuni separatiste din estul tarii -Donetk si Lugansk - promulgata de presedintele Petro Porosenko cu o zi in urma - incurajeaza utilizarea fortei pentru restabilirea integritatii…

- OMV Petrom este in discutii privind exportul in tarile vecine al gazelor care vor fi extrase din Marea Neagra, insa a pierdut licitatia pentru rezervarea de capacitate pe conducta spre Ungaria, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, directorul general al companiei, intr-o conferinta de presa.…

- Ministrul adjunct de externe al Ucrainei, Olena Zerkal, a declarat ca Kievul nu va putea satisface toate cerințele și dorințele minoritații maghiare cu privire la problema lingvistica, potrivit „5 Kanal”. Zerkal a subliniat ca Ucraina are propriile sale interese in dezvoltarea statului. „Desigur, nu…

- USR sustine ca liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si, respectiv, Calin Popescu Tariceanu, sunt dispusi sa vanda in mod netransparent resursele de gaz ale Romaniei pentru a cumpara favorurile si sprijinul lui Viktor Orban in lupta lor impotriva justitiei.”Chiar daca ministrul Melescanu a negat…

- Ungaria face apel la Ucraina sa suspende aplicarea legii educatiei pana cand se va ajunge la un acord cu privire la detaliile acesteia referitor la maghiarii din Transcarpatia, a declarat vineri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de MTI. Drepturile minoritatilor reprezinta un aspect-cheie…

- Ministerul de Externe ungar isi mentine pozitia potrivit careia Ungaria va fi alaturi de maghiarii din Transcarpatia si nu va permite reducerea drepturilor lor, a declarat miercuri seful diplomatiei ungare Peter Szijjarto, ca raspuns la comentarii facute de politicieni ucraineni mai devreme in aceeasi…

- Miercuri a inceput reuniunea de doua zile la nivelul ministrilor apararii ai tarilor membre ale NATO. Planificata sedinta a Comisiei NATO-Ucraina la nivelul ministrilor apararii nu va avea loc, din cauza ca Ungaria s-a folosit de dreptul sau de veto pentru a bloca aceasta reuniune. Pe de alta parte,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a solicitat marti Ungariei, tara membra a Aliantei Nord-Atlantice, si Ucrainei sa-si rezolve diferendul cu privire la legea ucraineana a educatiei, in contextul blocarii de catre Budapesta a unei reuniuni ministeriale a Comitetului

- Stoltenberg a afirmat ca le-a cerut Ungariei si Ucrainei 'sa gaseasca o solutie si un echilibru' in legatura legea ucraineana a educatiei, prin care se restrictioneaza invatamantul in limbile minoritatilor etnice, act normativ caruia Budapesta i se opune ferm.''NATO va continua sa lucreze…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a solicitat marti Ungariei, tara membra a Aliantei Nord-Atlantice, si Ucrainei sa-si rezolve diferendul cu privire la legea ucraineana a educatiei, in contextul blocarii de catre Budapesta a unei reuniuni ministeriale a Comitetului NATO-Ucraina, relateaza…

- Ungaria isi mentine pozitia cu privire la legea educatiei din Ucraina si se va opune demersurilor acestei tari de aderare la organizatii internationale cata vreme nu va furniza "garantii legale", a declarat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, in cadrul unei conferinte de presa, transmite…

- Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Irina Friz a criticat decizia Budapestei de a bloca summitul NATO – Ucraina, informeaza agentia de stiri Ukrinform. „In calitate de presedinta a Delegatiei Permanente a Ucrainei la NATO, sunt ingrijorata. Partea ucraineana propune si este pregatita sa discute…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Serviciul de presa al Ministerului Educației și Științei al Ucrainei a informat ca Kievul amina intrarea in vigoare a clauzei lingvistice din Legea "Cu privire la educație" pina in anul 2023, la recomandarile Comisiei de la Veneția, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. "Am acceptat pe deplin…

- Un nou scandal imens la nivel international provocat de Ungaria. Anuntul a fost facut de seful diplomatiei maghiare, Peter Szijjarto. Ungaria nu va facilita organizarea unui summit Ucraina – NATO, la nivelul miniștrilor Apararii, a anunțat șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto. Decizia este motivata…

- Ungaria doreste garantii legale din partea guvernului de la Kiev ca acesta din urma sa se consulte cu minoritatea maghiara din Ucraina si sa ajunga la un acord cu aceasta înaintea implementarii modificarilor aduse legii educatiei, a declarat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa o întrevedere…

- 'Aceasta lege nu trebuie sa puna in discutie respectarea de catre Rusia si Ucraina a acordurilor de pace de la Minsk', a subliniat un purtator de cuvant al diplomatiei franceze intr-un comunicat. Franta a indemnat inca o data 'partile sa respecte armistitiul si sa se angajeze in favoarea…

- Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege care defineste zonele din estul tarii aflate sub controlul fortelor pro-ruse ca fiind ocupate temporar de Rusia, anunta BBC. Moscova a condamnat decizia, apreciind ca nu poate fi considerata decat pregatire pentru “un nou razboi”, transmite News.ro . Legea privind…

- Ungaria se va angaja in consultari cu guvernul de la Kiev in vederea incheierii unui acord daca Ucraina isi ajusteaza legea educatiei conform intereselor minoritatii maghiare din Transcarpatia, a afirmat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa intalnirea avuta joi cu liderul Asociatiei culturale…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, sustine ca autoritatile de la Kiev nu au in vedere "ucrainizarea comunitatii romane" din aceasta tara. El a declarat, joi, la Cernauti, la finalul unei intrevederi cu seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, ca aplicarea noii Legi a Educatiei se…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrii de externe ai Romaniei si Ucrainei, Teodor Melescanu si Pavlo Klimkin, au convenit, joi, la Cernauti, demararea unor negocieri in vederea incheierii unui protocol privind aplicarea noii Legi a Educatiei din Ucraina, care sa garanteze…

- Seful executivului polonez l-a informat pe presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, referitor la acceptarea in Polonia a refugiatilor ceceni, care au fost nevoiti sa-si paraseasca tara dupa doua invazii ale fortelor ruse.De asemenea, Morawiecki a adaugat ca i-a explicat 'foarte…

- Minoritatea maghiara din Ucraina se teme ca aplicarea noii legi a educatiei, ce prevede ca educatia in limbile minoritatilor va fi disponibila doar in gradinite si scoli primare, va conduce la o asimilare lingvistica fortata, se arata intr-un reportaj publicat duminica de agentia France Presse.Auzindu-i…

- Economia Ungariei poate functiona si fara fonduri UE deoarece motorul economic nu sunt banii europeni ci muncitorii maghiari, a declarat premierul maghiar Viktor Orban la un post de radio national, potrivit index.hu. Orban a spus, de asemenea, ca la cel mai recent summit UE de la Bruxelles…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor întari ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apararii, astfel încât Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul…

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a livra arme Ucrainei este periculoasa pentru ca va incuraja Kievul sa foloseasca forta in conflictul din estul Ucrainei, au declarat sambata oficiali rusi, potrivit Reuters. Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul…