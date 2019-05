Ungaria va construi un oraş alimentat cu energie verde Proiectul de un miliard de euro Hegyeshalom-Bezenye va fi amplasat pe o fasie din lunca Dunarii din nord-vestul Ungariei, se va intinde pe o suprafata de aproximativ 500 terenuri de fotbal si va avea facilitati precum scoli si magazine, au anuntat marti grupul de utilitati EON SE si dezvoltatorul imobiliar FAKT AG, initiatorii acestui proiect. Acest oras va fi alimentat in principal cu energie solara si biogaz si va crea pana la 5.000 de locuri de munca permanente in serele unde urmeaza sa fie crescute legume, a declarat Nikolai Ulrich, membru in boardul FAKT. Acest dezvoltator imobiliar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

