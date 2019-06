Ungaria va avea port la mare... în Italia. Anunţul ministrului maghiar de externe "Ungaria va construi un port si o baza logistica la Trieste, pentru a permite companiilor care exporta peste hotare sa deruleze operatiuni de shipping si fara obstacole", a spus Peter Szijjarto, adaugand ca contractul ar putea fi semnat la inceputul lunii viitoare. La aceeasi conferinta, Peter Szijjarto a mai spus ca Ungaria va trebui sa isi reduca decalajul care o separa de Europa Occidentala la capitolul infrastructura pentru a-si imbunatati competitivitatea. Pentru a face acest lucru, Ungaria trebuie sa dezvolte un coridor de infrastructura nord-sud, sa majoreze numarul de puncte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Comisia Europeana a decis, in data de 21 mai 2019, sa trimita o scrisoare de punere in intarziere catre 12 state membre (Cipru, Finlanda, Franta, Grecia, Ungaria, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Romania, Slovacia, Slovenia si Spania) care nu au transpus inca normele UE privind facturarea electronica in…

Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, se va afla, miercuri si joi, in vizita in Polonia, pentru Conferinta sefilor de guvern ai statelor din Europa Centrala si de Est care au aderat la Uniunea Europeana dupa 2004, dar si pentru a participa la ceremonia comemorativa de la Birkenau. La conferinta…

