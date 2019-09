Ungaria: Un presupus comandant jihadist, inculpat pentru terorism şi crime împotriva umanităţii în Siria Sirianul, identificat de politia ungara sub numele de Hassan F., in varsta de 27 de ani, este acuzat ca a participat personal la decapitarea unui imam in orasul sirian Al-Sukhna si la asasinarea altor trei persoane in provincia Homs, intre 13 si 15 mai 2015.



Autoritatile ungare il suspecteaza ca a fost comandantul unei mici unitati a SI insarcinate sa-i terorizeze si sa-i execute pe civilii si clericii care refuzau sa se alature gruparii jihadiste.



Unitatea lui Hassan F. ar fi ucis la Al-Sukhna cel putin 25 de oameni, printre care femei si copii, conform anchetei intreprinse



