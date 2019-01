Statul de drept este doar ''pretextul pentru a sanctiona Ungaria pentru ca a fost prima tara care si-a exprimat clar refuzul de primi migranti'', a sustinut Gulyas in declaratia data in fata presei la scurt timp dupa ce Comisia Europeana a trecut la a doua faza a procedurii de infringement initiata impotriva Ungariei pentru legea de combatere a migratiei ilegale, careia guvernul lui Orban ii spune legea ''stop Soros''.



Comisia Europeana a trimis in luna iulie guvernului de la Budapesta o scrisoare de notificare prin care-l atentioneaza ca respectiva lege contravine legislatiei UE,…