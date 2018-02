Stiri pe aceeasi tema

- "Este meritul politicii promovate de premierul Ungariei, Viktor Orban, ca a indreptat atentia tuturor asupra necesitatii apararii frontierelor Schengen", a declarat ministrul ceh de externe, Martin Stropnicky. Raspunzand la intrebarea privind situatia Ungariei premergator adoptarii unei pozitii ferme…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a solicitat inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, sa demisioneze imediat, deoarece in cadrul discursului rostit la cea de a 37-a reuniune a Comisiei ONU pentru Drepturile Omului, care a avut loc luni, la Geneva, l-a atacat…

- "Este foarte nepotrivit ca reprezentanti ai ONU sa acuze state membre si lideri alesi democratic. Este evident ca Zeid Ra'ad Al Hussein trebuie sa demisioneze", a declarat Peter Szijjarto intr-un discurs inflamat pe care l-a sustinut in fata membrilor Consiliului Dreprurilor Omului la Geneva. Anterior,…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a cerut luni demisia Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al-Hussein, dupa ce acesta l-a acuzat pe premierul ungar Viktor Orban de xenofobie si rasism, relateaza AFP.

- Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a denuntat luni ''abatoarele de fiinte umane'' din Siria, Republica Democrata Congo, Burundi, Yemen si Myanmar, relateaza AFP. Aceste conflicte "au devenit unele dintre cele prolifice abatoare umane din epoca…

- Majoritatea statelor membre ale ONU sunt fie tari de origine ale migrantilor, fie tari de tranzit, prin urmare ele au interesul ca migratia sa nu fie oprita, ci organizata, si sustin un pachet in acest sens aflat in prezent in dezbatere in cadru ONU, a declarat miercuri la Budapesta ministrul ungar…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni ca omologul sau luxemburghez Jean Asselborn „uraste Ungaria” si este un „politician pro-imigratie”, dupa ce Asselborn a cerut activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene in cazul Ungariei, relateaza agentia MTI.

- USR sustine ca liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si, respectiv, Calin Popescu Tariceanu, sunt dispusi sa vanda in mod netransparent resursele de gaz ale Romaniei pentru a cumpara favorurile si sprijinul lui Viktor Orban in lupta lor impotriva justitiei.”Chiar daca ministrul Melescanu a negat…

- Ungaria face apel la Ucraina sa suspende aplicarea legii educatiei pana cand se va ajunge la un acord cu privire la detaliile acesteia referitor la maghiarii din Transcarpatia, a declarat vineri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de MTI. Drepturile minoritatilor reprezinta un aspect-cheie…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, le-a cerut vineri autoritatilor iraniene sa inceteze imediat executiile persoanelor condamnate pentru crime comise atunci cand acestea erau minore, executii ce incalca legislatia internationala, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat, marti, ca protejarea granitelor externe reprezinta cea mai grea sarcina a Uniunii Europene, adaugand ca Blocul comunitar va trebui sa se confrunte cu noi provocari, relateaza agentia MTI.

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa, Viktor Orban a informat ca…

- Ungaria si Serbia trebuie sa coopereze pentru a-si proteja frontierele, siguranta cetatenilor si identitatea culturala, a declarat premierul ungar Viktor Orban dupa o reuniune a guvernelor celor doua tari care a avut loc vineri la Budapesta, relateaza MTI. Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul…

- Ungaria si Polonia îsi mentin pozitia si nu vor accepta imigranti si acuza presiunile lansarte de Uniunea Europeana, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, dupa întrevederea cu ministrul polonez de Interne, relateaza agentia MTI,

- Europa nu poate avea succes fara state natiuni prospere, iar orasele au nevoie de sate de succes si familii care sa prospere, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban la o adunare generala a oraselor cu statut de resedinta de judet la Veszprem, in vestul Ungariei, relateaza agentia de presa MTI.…

- Ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar, Peter Szijjarto, au abordat, in timpul discutiilor de la inceputul saptamanii, exclusiv teme "cunoscute deja public", iar in acest cadru nu a fost semnat "niciun acord" privind tema energiei, precizeaza MAE.Melescanu a avut…

- Prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV ar urma sa fie construita intre Budapesta si Cluj-Napoca. Exista consens intre Ungaria si Romania pentru acest lucru, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor…

- „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Liviu Dragnea. Liviu…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, informeaza Agerpres.Potrivit…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, are o relație din ce in ce mai stransa cu Ungaria și se apropie de premierul Ungariei, Viktor Orban. Citește și: Dragnea a luat foc, dupa ce a fost chemat in Comisia de Aparare: 'Este o gluma politica. Daca vrem ceva serios, facem o comisie speciala' In…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Presedintele Senatului Romaniei a avut o intrevedere, ieri, 5 februarie 2018, cu Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei. In cadrul dialogului cu oficialul ungar, Calin Popescu-Tariceanu a pus accentul pe dimensiunea economica și strategica a cooperarii bilaterale…

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI.Partile…

- Ungaria ar putea iesi din discutiile de la ONU privind un pact pentru imigratie din cauza tonului pro-migrare care ameninta interesele de securitate ale Ungariei, a declarat ministrul de Externe ungar, Reuters, scrie news.ro.„ONU doreste sa creeze un pact care va incuraja migratia, noi avem…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe de la Budapesta, a declarat, marti, ca Ungaria s-a straduit mereu sa aiba o relatie bazata pe respect reciproc cu Romania, in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania, relateaza agentia MTI.

- Ambasada Romaniei la Budapesta a fost vandalizata, duminica, dupa ce mai multi membrii din Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei cu steagul secuiesc. MAE a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a…

- Recentele remarci al premierului roman Mihai Tudose cu privire la eforturile de autonomie ale etnicilor maghiari sunt "complet inacceptabile si incompatibile cu valorile europene si cu secolul al XXI-lea", a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.Ambasadorul…

- Ecaterina Szabo, fosta gimnasta romana acum in varsta de 50 de ani, a fost primita de Viktor Orban, premierul Ungariei, impreuna cu o sportiva de origine maghiara, jucatoarea de tenis Monica Seleș. Cele doua foste mari sportive au fost invitate la o gala a televiziunii M4, iar dupa aceea au fost primite…

- Europa Centrala are handicapuri substantiale la nivelul dezvoltarii infrastructurii, iar daca Uniunea Europeana nu poate oferi sprijin financiar pentru a depasi aceste goluri, Ungaria va cere ajutorul Chinei, a spus premierul Ungariei, Vicktor Orban la o intalnire a companiilor germane in Berlin, relateaza …

- Dintre toți liderii statelor UE și NATO, premierul Ungariei, Viktor Orban, este mai mai mare susținator lui Vladimir Putin. Concluzia apare intr-un raport intocmit de catre Comisia pentru Relații Externe a Senatului american. In aceeași analiza se precizeaza ca una dintre vulnerabilitațile statelor…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a respins criticile liderului social-democrat german Martin Schulz la adresa premierului Viktor Orban si a politicii sale privind migratia, precizand ca acuzatiile lui Schulz sunt nefondate, relateaza agentia vineri MTI. Intr-un interviu acordat…

- Mii de vienezi au protestat luni, in timpul instalarii noului Guvern, din care face parte și formațiunea extremista FPO Intrarea partidului de extrema dreapta in noua coalitie de guvernare din Austria constituie o evolutie periculoasa, a declarat Inaltul Comisar pentru Drepturile Omului al ONU, Zeid…

- Ungaria indeamna Uniunea Europeana sa urgenteze discutiile privind aderarea Muntenegrului la Blocul comunitar, a declarat, marti, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI. "Ungaria ar dori ca UE sa deschida cele trei capitole ramase privind discutiile de aderare si sa le finalizeze…

- Intrarea partidului de extrema dreapta in noua coalitie de guvernare din Austria constituie o evolutie 'periculoasa', a declarat Inaltul Comisar pentru Drepturile Omului al ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, avertizand in privinta 'exploatarii fricii' in Europa, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Ungaria reprezinta "cel mai loial stat european" pentru Germania, dupa cele 800 de milioane de euro pe care regimul de la Budapesta le-a cheltuit pentru protectia frontierelor, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- In timp ce marile banci centrale ale lumii se pregatesc sa-si restranga stimulentele de politica monetara, banca centrala a Ungariei a decis sa-si lanseze propriul program de relaxare monetara, scrie Bloomberg. Banca centrala ungara va incepe sa achizitioneze titluri bazate pe credite ipotecare…

- Celik a mentionat ca unii dintre liderii europeni au refuzat sa viziteze Turcia pentru a-si arata solidaritatea fata de regimul care s-a confruntat cu tentativa esuata de lovitura de stat din 2016 "Este o slabiciune din partea UE ca nu declara FETO drept organizatie terorista. Lupta Turciei…