- Politia ungara a recurs la gaze lacrimogene si a operat arestari in timpul manifestatiei de joi seara de la Budapesta impotriva noilor prevederi din legea muncii aprobate de parlament, transmit vineri dpa si MTI, informeaza Agerpres.Cateva mii de oameni au iesit din nou joi in strada, pentru…

- Guvernul de la Viena a luat decizia ca de la 1 ianuarie 2019, cetatenilor UE care lucreaza in Austria le va fi redus cuantumul alocatiilor familiale pentru copiii care nu se afla pe teritoriul Austriei, scrie evz.ro. Cele patru tari care au reclamat Austria sustin ca decizia este o discriminare nejustificata…

- Sapte state central si est-europene i-au trimis o scrisoare comisarului european pentru Munca si Afaceri Sociale, Marianne Thyssen, in care contesta decizia Austriei de indexare a cuantumului alocatiilor acordate copiilor imigranților, scrie Mediafax.ro. Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a somat tarile central si est-europene sa respecte normele statului de drept si sistemul de distribuire a imigrantilor extracomunitari, reiterand ca Uniunea Europeana "nu este supermarket". Aflat intr-un turneu in Europa Centrala si de Est, Emmanuel…

- Parlamentul de la Viena a votat miercuri favorabil proiectul de lege in virtutea caruia alocatiile acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor in Austria vor fi ajustate in functie de costul vietii din tarile lor de origine, in cazul copiilor cu parinti romani…

- Arhiepiscopia Romano-Catolica de Alba Iulia solicita Curtii de Apel (CA) Alba Iulia anularea unui act administrativ emis de Guvernul Romaniei, prin care i-a fost respinsa cererea de retrocedare a actualului sediu al Universitatii "1 Decembrie 1918" Alba Iulia.

- Posibila modificare a modalitatii de indexarea a alocatiilor copiilor imigrantilor din Austria, implicit cei romani, a fost subiect de discutie intre ministrul Lia Olguta Vasilescu si comisarul european pentru Afaceri Sociale. In cazul in care trece o asemenea masura, nu ar fi exclus sa se ajunga la…