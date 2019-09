Stiri pe aceeasi tema

- Atat in Uniunea Europeana, cat si in zona euro, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,2% in trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent. Aceasta dupa ce, in primul trimestru din 2019, fata de ultimul trimestru din 2018, PIB-ul a crescut cu 0,4% in zona euro si cu 0,5% in…

- Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana in trimestrul doi din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele preliminare publicate de Eurostat.

- In trimestrul doi din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 1,3% in UE si de 1,1% in zona euro, dupa o crestere anuala de 1,6% in primele trei luni din acest an in UE si, respectiv, 1,2% in zona euro. Toate tarile UE au raportat cresteri anuale…

- Romania se afla pe locul doi, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce priveste imaginea pozitiva fata de UE, conform unui nou sondaj Eurobarometru dat luni publicitatii. "Romania se afla pe locul doi, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce priveste imaginea pozitiva fata de UE. Potrivit unui nou sondaj…

- Pentru multi cetateni ai Uniunii Europene, vara inseamna vacante si calatorii. Totusi, se estimeaza ca 23,8% din populatia UE cu varsta de peste 16 ani nu-si putea permite in 2018 o saptamana de vacanta departe de casa (fata de 39,5% in 2013), iar anul trecut cel mai ridicat procent s-a inregistrat…

- La polul opus se situeaza Marea Britanie, unde aceasta categorie ocupa doar 8% din total. Romania este precedata de Lituania, cu un procent de 21,6%, Estonia - 20,3%, Bulgaria, 19,2% si Ungaria - 18,2%. 'Se stie ca ponderea alimentelor si a bauturilor nealcoolice in totalul cheltuielilor unei gospodarii…

- Romania a avut, anul trecut, cele mai reduse preturi la alimente dintre tarile Uniunii Europene, cu 34,6% mai scazute decat media UE, iar la recreatie si cultura cu 41,6% sub medie, arata datele publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat) si preluate de Agerpres. La bauturi alcoolice…