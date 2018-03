Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriata o cantitate de...

- Tot dinspre centrul continentului, de aceasta data din Germania, va intra in curand pe piata locala o alta marca celebra. Este vorba de retailerul de imbracaminte Kik Textilien, care este deja prezent in tarile baltice, Polonia, Ucraina, Belarus, Rusia si chiar Kazahstan, asta pe langa filialele din…

- Exporturile si importurile de imbracaminte si incaltaminte au crescut anul trecut cu 29% si 30% ajungand la valoarea de 141,8 miliarde euro, respectiv 195,8 miliarde euro. In topul tarilor exportatoare de articole de imbracaminte si incaltaminte se afla Italia, urmata indeaproape de Germania, care…

- Banca Nationala a Romaniei avea, la finele lunii februarie, rezerve valutare in valoare de 35,073miliarde de euro, cu peste 1,5 miliarde de euro mai mult fața de finele lunii ianuarie, cand ajungeau la o cota de 33.498 milioane euro. BNR a inregistrat intrari de 2,818 miliarde euro, reprezentand modificarea…

- La 28 februarie 2018, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 35,07 miliarde de euro, fata de 33,49 miliarde euro la 31 ianuarie 2018, se arata intr-un comunicat transmis joi de Banca Centrala. Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone (3.6 miliarde de euro), ceea ce…

- In ianuarie 2018, Romania era pe locul 3 in topul celor mai mici salarii brute din Europa, cu 408 euro, depasita doar de Bulgaria (261 euro) si Lituania (400 euro). Conform Eurostat, la polul opus se afla Olanda (unde salariul brut se ridica la 1.578 euro), Irlanda (1.614 euro) si Luxemburg (cu 1.999…

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban, scrie Reuters. „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam…

- Acest summit este doar inceputul unei lungi dezbateri despre cadrul bugetar multianual al UE pentru perioada 2021-2027, principala problema fiind golul de 13-15 miliarde de euro anual pe care Brexit-ul il va lasa in acest buget prin pierderea contributiei Marii Britanii.Comisia Europeana…

- Merkel a lasat clar sa se inteleaga ca viitorul UE va fi prioritatea viitorului ei mandat de cancelar, daca membrii Partidului Social-Democrat vor aproba noua coalitie cu crestin-democratii.''Avem nevoie de un nou inceput pentru Europa'', a spus ea in fata camerei inferioare a parlamentului…

- Evenimentul, care este organizat de Primaria Municipiului Arad, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad si Consiliul Judetean Arad si Consiliul Judetean, presupune: expozitia branduri aradene de succes; conferinta internationala: „Viitorul economiei europene intre Brexit si Noul Drum al Matasii”;…

- Deutsche Bank a concediat 250 de persoane din cadrul segmentului de back-office si din cadrul bratului de investitii, incat cel mai mare creditor german incearca sa reduca in continuare cheltuielile pentru a opri declinul inregistrat in ultimii ani, potrivit Bloomberg. Reducerile de personal…

- De la an la an prețul alimentelor occidentale care burdușesc frigiderele romanilor crește. Astfel, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), in primele 10 luni ale anului care a trecut Romania a cumparat din țarile UE mancare in valoare de 5 miliarde de euro. Din aceasta suma, 1,3 miliarde…

- Ungaria va semna in curand un acord care ii va permite sa importe anual 4 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania, pentru urmatorii 15 ani, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute premierul ungar Viktor Orban. La ce se refera Viktor Orban, premierul aflat in campanie electorala si care…

- Investitiile straine directe au crescut cu 1,5%, in perioada ianuarie - decembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, la 4,586 miliarde euro, de la 4,517 miliarde de euro, se arata intr-un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Investiţiile directe ale nerezidenţilor…

- Lista primilor artiști anunțați pentru ediția cu numarul 6 este: THE CINEMATIC ORCHESTRA GREGORY PORTER KURT ROSENWINKEL’s CAIPI Bariș Demirel The Jam Community Sorin Zlat Trio Krisper B.A.U. Trompetre THE CINEMATIC ORCHESTRA Pionierii nujazz-ului, The Cinematic Orchestra a fost formata de Jason Swinscoe…

- O tranzactie intre gigantii Vodafone si Liberty Global care sa includa pietele din Germania, Ungaria, Cehia si Romania ar aduce noii entitati sinergii de peste 11,5 miliarde de euro, conform unui raport al Barclays, citat de portalul Seeking Alpha. Principala tinta a discutiilor - despre…

- Conceptul de couchsurfing este ideal pentru persoanele care vor sa calatoreasca și sa stea gratuit intr-o casa, ajutand proprietarii la diverse munci in gospodarie. Totuși, un tanar din Belgia a inventat ”Tindersurfing”. Ce inseamna ”Tindersurfing”? Conceptul a fost creat de Anthony Botta, un tanar…

- Un tanar din Belgia a vizitat 20 de orase diferite din Europa fara sa plateasca cazare in niciunul dintre ele, cu ajutorul unei aplicatii destul de populare. Este vorba despre aplicatia de dating Tinder. Anthony Botta, in varsta de 25 de ani a profitat din plin de ea si si-a transformat intalnirile…

- Compania britanica Vodafone confirma ca se afla in stadiul preliminar al discutiilor cu Liberty Global privind achizitionarea unor active din Europa continentala detinute de aceasta companie. Nu sunt negocieri privind o combinare a celor doua firme, a anuntat compania britanica, raspunzand…

- La 31 ianuarie 2018, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 33,498 miliarde de euro, fata de 33,494 miliarde de euro la 31 decembrie 2017, se arata intr-un comunicat transmis joi de banca centrala. In cursul lunii ianuarie au avut loc „intrari de 1,272…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune. China a crescut valoarea investitiilor sale in regiune cu 78% pana la 7,7 miliarde de euro, dupa un avans de 96% in 2016. Statele…

- Echipa masculina de handbal a Romaniei va intalni Macedonia in barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti efectuate sambata la Zagreb, unde se desfasoara intrecerile Campionatului European 2918. In urma acestei operatiuni, pentru barajele ce se se…

- Cine e adversarul tricolorilor in play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial de handbal masculin 2019. Tragerea la sorți are loc sambata, 26 ianuarie, la Zagreb. Romania, in preliminariile Campionatului Mondial de handbal masculin 2019. Tricolorii au caștigat grupa din Italia și merg in play-off…

- Competitie pentru startup-uri fondate de femei, organizata de un fond de investiții din Cluj Un fond de accelerare de afaceri din Cluj va gazdui in acest an o competitie dedicata firmelor aflate la inceput de drum, care au fost infiintate, sau au printre fondatori cel putin o femeie. Înscrierile…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace noi tensiuni pe tema…

- Muzeul Etnografic din Cluj, prima instituție din Romania membra a Organizatiei Europene de Istorie Rurala Muzeul Etnografic al Transilvaniei este prima instituție din Romania admisa in calitatea de membru al EURHO – European Rural History Organisation, organizație științifica de elita ce reunește instituții…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se situau la nivelul de 33,494 miliarde de euro la 31 decembrie 2017, in crestere cu 1,3% fata de noiembrie, dar in scadere cu 2,1% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat al bancii centrale. La 30 noiembrie 2017,…

- Alphabet, holdingul care controleaza Google, a transferat in anul 2016 o suma de 16 miliarde de euro prin Insulele Bermude, evitand plata taxelor, scrie Bloomberg . Gigantul internetului folosește o strategie cunoscuta sub numele de ”Double Irish” (Irlandezul dublu – n.r.) și ”Dutch sanwich” (Sanvișul…

- Rezervele valutare ale BNR au crescut in decembrie cu 432 milioane euro, la 33,49 miliarde euro, fata de finalul lunii noiembrie, dar sunt cu 748 milioane euro mai mici fata de nivelul de la sfarsitul anului 2016, a anuntat miercuri Banca Centrala. La sfarsitul lunii noiembrie rezervele…

- E oficial: avem energie mai scumpa ca in Germania sau Franța! In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene, pretul crescand cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2016. Datele Directoratului…

- Anul 2017 a adus schimbari politice in Europa, fiind organizate alegeri in mai multe state europene, printre care Olanda, Franta, Germania sau Austria, iar in urma acestora formatiunile extremiste au reusit sa obtina scoruri record pentru ultimele decenii.

- Europa deja absoarbe un flux mare de refugiati din Siria, Afghanistan, Iraq si anumite tari din Africa, iar incalzirea globala ar putea amplifica acest fenomen. Din 2015 si pana acum, doar Germania a primit peste un milion de refugiati care cautau un camin. Valul de imigranti a dus la disensiuni…

- Muzeul ASTRA din Sibiu va depași pana la finalul anului 2017 pragul de 600.000 turiști și o creștere procentuala cu 31% a numarului de vizitatori fața de anul 2016. Turiștii din SUA, Japonia și China sunt interesați de identitatea culturala a romanilor Muzeul este vizitat in proporție tot mai mare…

- Modernizarea sistemului subteran existent din Londra, costa 14,8 miliarde de lire sterline si conecteaza 30 de statii de metrou existente cu 42 de km de tuneluri noi, relateaza Business Insider. Proiectul completeaza cu aproximativ 90% lucrarile care au inceput in anul 2009. Traseul a fost…

- Activitatea Uber nu este contestata doar in Romania. Curtea Europeana de Justitie trebuie sa decida, miercuri, daca aceasta este o firma de transport sau o aplicatie digitala. Activitatea companiei fondate in San Francisco, Statele Unite, a fost interzisa in Germania inca din 2015. Anul acesta, Uber…

- Extrema dreapta castiga teren in Europa incepand din anii 2000, mai multe scrutine-cheie confirmand in 2017 aceasta tendinta in Franta, Germania, Austria si Olanda. Succesul partidelor populiste, eurosceptice si ostile imigratiei accelereaza recompunerea peisajului politic, dar genereaza in acelasi…

- Chiar si cea mai puternica eco­nomie eu­ro­peana poate avea mo­mente de sla­biciune, lucru dovedit de ultimele date macroeconomice venite din Germania. Exporturile germane au inregistrat un declin neasteptat in octombrie, iar importurile au crescut, diminuand ex­ce­dentul comercial si sporind…

- REPORTAJEL. Povestea globurilor. Ajutoarele cu mult talent ale lui Moș Craciun Cea mai mare fabrica de globuri din țara este pe o mica strada din Cluj. Jumatate din producție merge in SUA. Clujul este capitala ornamentelor de brad din România. Cea mai mare fabrica de globuri din țara a pornit…

- Muzeul Astra din Sibiu va depasi pana la finalul anului pragul de 600.000 turisti, in crestere cu 31% fata de 2016, strainii reprezentand o treime din totalul vizitatorilor (35%), mai ales germani, austrieci si israelieni. O alta tendinta observata este ca multi dintre romanii care…

- In cursul zilei de duminica, 10 decembrie, mai multe zboruri care aveau decolare/aterizare pe Aeroportul Internațional Timișoara au fost afectate de condițiile meteo nefavorabile produse in toata Europa, in special in Marea Britanie, Germania și Olanda. Mai multe aeroporturi au fost inchise, iar pasagerii…

- Din cei 8,2 milioane de alegatori inscriși, "peste 2,3 milioane" au raspuns și "aproape toți" s-au exprimat in sensul dorit de Budapesta, a facut cunoscut un purtator de cuvant, Bence Tuzson, pe baza a 1,5 milioane de raspunsuri examinate. "Ungurii au spus (...) nu cotelor obligatorii de relocare,…

- Autor: Petru ROMOȘAN Ce sa mai alegi azi in Romania intre un partid recesiv comunisto-securist, corupt, de nereformat, reprezentat de personaje din ce in ce mai penibile, mai inconsistente de la o generatie la alta (de la Adrian Nastase si Dan Ioan Popescu la Liviu Dragnea, Mihai Tudose sau Sorin Grindeanu…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…