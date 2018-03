Stiri pe aceeasi tema

- Intre timp, clipul video, postat in contextul campaniei electorale pentru legislativele ce vor avea loc in Ungaria pe 8 aprilie, a disparut de pe contul sau de Facebook, dar mai multe media locale au reusit sa-l preia inainte de a fi sters. 'Strazile au devenit in mod vizibil mai murdare si…

- Lucian Sova, ministrul Transporturilor, a participat, marti, la summit-ul ministerial privind transporturile, desfasurat la Budapesta. Aici el a avut discutii cu Peter Szijjarto, ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior din Ungaria. Dar nu prea s-au inteles. Cica, discutiile s-au axat pe…

- Convins ca și-a gasit vocația in a mixa muzica la party-uri, un tanar de langa Gherla a ajuns in Ungaria, unde se pregatește sa faca chiar el petreceri. „Oportunitațile stau aici la fiecare colț!”, spune el. Szili, cum ii spun prietenii, are 23 de ani și este din Fizeșu Gherlii. A facut doi ani de …

- Pe primul loc in topul orașelor europene in care e cel mai ușor sa-ți gasești un loc de munca este Praga. In capitala Cehiei, 72% dintre respondenți au declarat ca le este ușor sa-și gaseasca un loc de munca. In Cluj-Napoca, 67% dintre respondenți au declarat ca le este ușor sa-și gaseasca…

- Ungaria va organiza alegerile parlamentare la data de 8 aprilie 2018 iar campania electorala va incepe cu 50 de zile inainte scrutinului, adica pe 17 februarie. Pe adresele careienilor cu dubla cetatenie au sosit deja pliantele electorale inainte de 1 februarie 2018. Afisele privind inregistrarea…

- Romania a ramas, la turneul WTA de la Budapesta, cu doua reprezentante: Mihaela Buzarnescu și Irina Bara, care fac echipa la dublu. Competiția din Ungaria are premii totale de 226.750$. WTA BUDAPESTA Natela Dzalamidze / Oksana Kalashnikova – IRINA BARA / MIHAELA BUZARNESCU (ora 13.30) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////…

- Parlamentul ungar a votat marti o rezolutie prin care isi exprima solidaritatea fata de Polonia, in contextul disputei pe tema statului de drept pe care Varsovia o are cu Comisia Europeana, care a activat recent impotriva Poloniei Articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene. In textul rezolutiei…

- Comentariul ministrului ungar de externe a venit in reacție la o declarație pe care omologul luxemburghez o facuse luni pentru ediția online a publicației germane „Der Tagesspiegel” in legatura cu așa-numitul pachetul legislativ „Stop Soros”, aflat in dezbaterea Parlamentului de la Budapesta.

- Peter Niedermuller, vicepresedintele formatiunii Coalitia Democratica (DK), a declarat, miercuri, ca Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR) "face trocuri politice" pentru ca maghiarii din Transilvania sa voteze partidul de guvernamant la alegerile parlamentare din aprilie, relateaza MTI.

- Miliarde din tradarea Romaniei Daca intreținerea urii dintre romani și maghiari ar deveni ineficienta s-ar prabuși multe castele, iar constructorii lor ar avea o problema: ar trebui sa munceasca. E mai simplu sa dai un telefon la Budapesta, sa anunți ca doi politicieni români și un realizator…

- Plenul comun al celor doua Camere s-a reunit, luni, pentru prezentarea concluziilor raportului privind comisia care a anchetat alegerile prezidentiale din 2009. Deputatul Liviu Plesoianu a sustinut ca „statul paralel“ este, de fapt, „sufrageria lui Oprea“. Pe de alta parte Opozitia a considerat concluziile…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz contrar…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform…

- In 1989, scena internaționala se afla intr-un moment de cumpana. Apropierea caderii URSS se apropia vertiginos, iar reunificarea Germaniei era atunci in prim-plan. Nevoia cancelarului Helmuth Kohl pentru susținerea a puterilor europene l-a facut pe acesta sa incheie un acord cu Budapesta despre care…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc luni in sedinta pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Parlamentul dezbate in sedinta comuna raportul Comisiei privind alegerile din 2009. Pe ordinea de zi a sedintei plenului reunit care ar urma sa aiba…

- Politicile duse de Budapesta si Varsovia incep sa se indeparteze tot mai mult de valorile Uniunii Europene si nu servesc salvarii Occidentului, ci vin mai degraba in intampinarea intereselor Moscovei.

- „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Liviu Dragnea. Liviu…

- "Am aflat indirect in motivarea pe care a spus-o colega noastra la inceputul sedintei Comisiei juridice ca se contramandeaza aceasta sedinta pentru ca presedintele Comisiei juridice, domnul Eugen Nicolicea, sta de vorba cu reprezentantii Comisiei de la Venetia si iata cum aflam noi pe cai indirecte…

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI. Partile…

- Funeraliile lui Verestoy Attila au avut loc, sambata, in Cimitirul Reformat din Odorheiu Secuiesc, in prezenta a peste o mie de persoane, printre care parlamentari ai UDMR, dar si ai partidelor romanesti – vicepresedintele Senatului, Claudiu Manda, reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale si…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF). Masura se va aplica…

- Producatorul național de energie al Ungariei, compania MVM (deținuta în proporție de 100% de stat), este o veriga în lanțul prin care Budapesta finanțeaza în secret campania de creare a unei identitați regionale în județele Harghita și Covasna. În 2014, MVM a…

- O slujba religioasa prevazuta sambata la Budapesta in memoria fostului lider pro-nazist Miklos Horthy a fost anulata dupa protestele comunitatii evreiesti, care a denuntat o "insulta" la adresa victimelor Holocaustului, celebrata la nivel international in aceeasi zi, au anuntat joi organizatorii, citati…

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca vacante in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabili, economiști si directori economici, arata o statistica realizata de platforma de recrutare online BestJobs.eu. Potrivit sursei citate, cele mai multe anunțuri…

- Presedintele comisiei pentru securitate nationala din parlamentul ungar, Zsolt Molnar, a afirmat joi ca-i va trimite o scrisoare miliardarului american George Soros in care ii va cere sa-i furnizeze informatii despre asa-zisul Plan Soros, transmite MTI. Deputatul Partidului Socialist Ungar…

- Mii de elevi si studenti din Ungaria au manifestat vineri în fata parlamentului de la Budapesta pentru a cere reformarea sistemului de educatie, despre care spun ca nu îi pregateste pentru viata din secolul 21, relateaza Reuters. Tinerii au spus ca sistemul este concentrat…

- Ungaria a detaliat joi prevederile unui proiect de lege privind introducerea unei taxe speciale pentru ONG-urile acuzate de Budapesta ca promoveaza imigratia, o masura ce vizeaza organizatiile finantate de miliardarul american George Soros, relateaza AFP. ONG-urile vizate vor trebui sa plateasca…

- Guvernul de la Budapesta a accelerat actiunile impotriva omului de afaceri american de origine maghiara George Soros. Noile masuri anti-Soros au fost prezentate chiar in pauza sedintei de guvern de ieri de catre ministrul de interne de la Budapesta. Pachetul cuprinde trei propuneri, care vor fi inaintate…

- Procesul in care fostul primar din Gheorgheni, actualmente consilier judetean, Mezei Janos, este judecat pentru abuz in serviciu a fost amanat din cauza ca nu s-a reusit audierea unuia dintre martori, din Ungaria, la fel cum s-a intamplat si la termenul trecut. Judecatorul cauzei a afirmat…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe de la Budapesta, a declarat, marti, ca Ungaria s-a straduit mereu sa aiba o relatie bazata pe respect reciproc cu Romania, in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania, relateaza agentia MTI.

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik solicita demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”, reamintește news.ro. Ulterior…

- MAE condamna incidentul de la Ambasada Romaniei din Ungaria Foto: MAE. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat, astazi, incidentul care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 ianuarie la Budapesta, când stema de pe sediul ambasadei României a fost acoperita cu steagul…

- "Autoritațile de la Budapesta trebuie sa iși faca treaba conform normelor internaționale. Faptul ca urmeaza alegeri in Ungaria nu poate fi o scuza pentru inacțiune. Viktor Orban sa condamne acțiunile Jobbik, iar Jobbik sa ceara scuze Romaniei și romanilor!", a transmis Andi Cristea. Amintim…

- 'Ministerul Afacerilor Externe isi manifesta preocuparea fata de atitudinea provocatoare a Miscarii 'Celor 64 de comitate' si condamna producerea unor astfel de incidente care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale. MAE considera ca savarsirea unor asemenea acte de catre anumite persoane…

- Ambasada Romaniei din Budapesta a fost atacata! Mai multi unguri extremisti, membri ai gruparii Miscarea celor 64 de Comitate au acoperit stema aflata pe Ambasada Romaniei de la Budapesta cu un steag al Tinutului Secuiesc. Anunțul a fost facut de deputatul PMP Marius Pascan, pe pagina sa de Facebook."Un…

- Ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati in Transilvania. Fazekas Sandor…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si Jobbik cer retragerea premierul Mihai Tudose ca urmare a afirmatiei potrivit careia daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag". Conform MTI, Istvan Szavay, deputat Jobbik in Parlamentul Ungariei, a tinut…

- Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius-Gabriel Lazurca, a fost convocat vineri de Ministerul de Externe din Ungaria in urma declaratiilor premierului Mihai Tudose, considerate inacceptabile, potrivit Digi 24. Premierul Mihai Tudose a vorbit miercuri la Realitatea TV despre rezolutia privind autonomia…

- Ungaria va organiza alegerile parlamentare la data de 8 aprilie 2018, a anuntat, joi, Janos Ader, presedintele Ungariei, iar campania electorala va incepe cu 50 de zile inainte scrutinului, adica pe 17 februarie, relateaza agentia MTI. Scrutinul pentru alegerea noilor membri ai Parlamentului…

- Discutiile au avut loc in contextul in care pe ordinea de zi s-a aflat un punct referitor la o solicitare a Cameliei Bogdan, judecator la Curtea de Apel Bucuresti, de aparare a independentei sistemului judiciar in urma unor acuzatii referitoare la faptul ca dosarele s-ar face la comanda SRI. "Se…

- UPDATE: Corona Wolves a disputat aseara ultima partida din aceasta prima deplasare in Ungaria din 2018, contand pentru Erste Liga. „Lupii” se intorc cu 3 infrangeri din tot atatea posibile. Luni seara, deși dupa primele doua reprize conduceau cu 2-1, ei au fost invinși, cu scorul de 5-2, de MAC…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvânt de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor în statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa întâlnirea avuta miercuri, la Budapesta,…

- Autor: Octavian ANDRONIC Incerc sa gasesc, in șirul celor 28 de ani trecuți de la revoluția „fara vid de putere” (apud procurorii militari) unul care sa poata fi asemanat celui care tocmai a trecut. Nu reușesc. 2017 a fost, prin exceleța, anul in care nu s-a intamplat nimic semnificativ. A fost, daca…

- Deputații PLDM, PSRM, PL și PCRM au cerut astazi audierea premierului Pavel Filip pe probleme ce ține de activitatea Executivului, informeaza NOI.md. Inițiativa a fost inaintata de liberal-democrați și susținuta de toate formațiunile de opoziție. Deputatul PLDM Iurie Țap a remarcat ca, prin refuzul…

- Președintele Comisiei speciale comune a Parlamentului pentru legile Justiției, social-democratul Florin Iordache, a declarat, joi, ca amendamentele propuse la modificarea Codurilor Penale privind transpunerea Directivei europene referitoare la prezumția de nevinovație nu depașesc cadrul Directivei,…

- Transportoare blindate ale unitatii antiteroriste ungare TEK au iesit duminica pe strazile Budapestei pentru a asigura securitatea targurilor de Craciun impotriva atacurilor, transmite dpa.Televiziunea publica a difuzat imagini cu transportoare rusesti BTR-80 in centrul Budapestei, reporterul…