Ungaria ridica un oras-bio langa Dunare Tara vecina intentioneaza sa construiasca un oras alimentat cu energie verde, un proiect de peste 1 miliard de euro. Hegyeshalom-Bezenye va fi amplasat pe o fasie din lunca Dunarii din nord-vestul Ungariei, se va intinde pe o suprafata de aproximativ 500 terenuri de fotbal si va avea facilitati precum scoli si magazine, au anuntat EON […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria intentioneaza sa construiasca un oras alimentat cu energie verde care va oferi locuri de munca in domeniul horticulturii si locuinte, transmite Bloomberg. Proiectul de un miliard de euro Hegyeshalom-Bezenye va fi amplasat pe o fâşie din lunca Dunării din nord-vestul Ungariei,…

- Ungaria intentioneaza sa construiasca un oras alimentat cu energie verde care va oferi locuri de munca in domeniul horticulturii si locuinte, transmite Bloomberg. Proiectul de un miliard de euro Hegyeshalom-Bezenye va fi amplasat pe o fâşie din lunca Dunării din nord-vestul Ungariei,…

- Proiectul de un miliard de euro Hegyeshalom-Bezenye va fi amplasat pe o fasie din lunca Dunarii din nord-vestul Ungariei, se va intinde pe o suprafata de aproximativ 500 terenuri de fotbal si va avea facilitati precum scoli si magazine, au anuntat marti grupul de utilitati EON SE si dezvoltatorul…

- Romanii cu dor de duca pot descoperi la mai putin de o ora si jumatate de Bucuresti o destinatie de cicloturism aflata intr-o arie naturala protejata, Natura 2000, dar cu un potential imens de dezvoltare: Ciocanesti-Dunare din judetul Calarasi. Acest itinerariu natural-cultural este unul deosebit…

- Nu va fi o statuie, ci o creatie sub nivelul solului, o rampa care se va termina într-un cub de granit, crapat în mai multe locuri si cu o flacara eterna în mijloc. Pe cei doi pereti laterali ai rampei vor fi inscriptionate peste 12.000 de denumiri ale localitatilor Ungariei istorice,…

- Autoritatile maghiare restricționeaza circulația rutiera pe teritoriul Ungariei pentru autovehiculele cu masa maxima totala autorizata mai mare de 7,5 tone in fiecare saptamana, de sambata, incepand cu ora 23:00 (ora Romaniei) și pana duminica la ora 23:00 (ora Romaniei). Aceleași ...

- Vasilica Ciprian Balan a fost arestat pentru furt, fiind susprins in fapt in timp ce "acționa" intr-un magazin din Braila. Tanarul de 26 de ani a fost unul dintre cei șapte barbați care in ziua de Bototeaza (6 ianuarie) s-a aruncat in Dunare pentru a recupera crucea aruncata de Arhiepiscopul Casian…