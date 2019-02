Ungaria, raport către NATO. Plan de înarmare suplimentară Szijjarto i-a declarat 'partenerului sau de negociere ca o schema cuprinzatoare de dezvoltare' a fortelor armate este in desfasurare pentru a servi nu numai securitatii Ungariei, ci si intaririi NATO, se mentioneaza intr-un comunicat de presa. El a adaugat ca Ungaria a continuat sa participe la misiunile NATO dincolo de puterile sale, planificand sa-si mareasca contingentul din Kosovo la saptezeci de membri si contributia la misiunea din Afganistan la patruzeci. In plus, Ungaria va participa la apararea aeriana a statelor baltice pentru patru luni in acest an, a spus el. Protecție pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

