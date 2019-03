Stiri pe aceeasi tema

- Transgaz si-a planificat investitii totale de 1,9 miliarde de euro pentru extinderea sistemului de transport al gazelor, potrivit Planului de Dezvoltare pentru perioada 2018-2027, care va fi supus spre aprobare actionarilor in sedinta din 11 martie. Astfel, potrivit convocatorului AGA,…

- Tanarul violoncelist Stefan Cazacu va fi solistul unui concert cu piese semnate de patru mari compozitori, Franz Schubert, Piotr Ilici Ceaikovski, Antonin Dvorak si Johannes Brahms, condus de celebrul dirijor Cristian Mandeal, vineri, de la ora 19.00, la Sala Radio din Bucuresti. Stefan Cazacu, ce canta…

- Comisarul european Corina Cretu a aprobat miercuri, 13 februarie, alocarea a peste 517 milioane de euro pentru proiectul major „Constructia liniei de metrou 6 (1 Mai-Tokyo)”, ce a fost inclus de autoritatile romane in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare. „Locuitorii din capitala Romaniei…

- Aproape trei ani este termenul oferit de CNAIR firmei de specialitate care va realiza viitorul studiu. Aplicatia de finantare pentru proiectul “Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Autostrada Timișoara-Moravița” a fost intocmit si a fost depus spre licitare de catre…

- In cadrul Proiectului Regional „Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa și apa uzata in județul Alba, 2014-2020”, cod MySMIS 110847, in data de 17.01.2019 SC APA CTTA SA ALBA a semnat contractul de lucrari AB3-CL5 – „EXTINDERE REȚELE DE APA ȘI APA UZATA IN AGLOMERAREA AIUD-LOPADEA NOUA SI EXTINDERE…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a aprobat proiectul major prin care sunt alocate aproximativ 266 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) pentru extinderea ariei de acoperire a sistemului de cadastru, in special in zonele rurale ale Romaniei.

- Romania a atras in primele noua luni din acest an puțin peste 2,2 milioane de turiști straini, in creștere cu 2,1% comparativ cu perioada similara din 2017, reiese dintr-o publicație a Institutului Național de Statistica (INS). Aceștia au adus in țara circa 5,2 miliarde lei, iar jumatate din acești…

- Saptamana aceasta s-au implinit sapte ani de cand s-a finalizat centura in regim de autostrada a municipiului Arad. „Este cea mai mare realizare din cariera mea administrativa – spune primarul Gheorghe Falca. Pentru ca, prin studiul de fezabilitate era autostrada Timisoara-Nadlac, Aradul nefiind…