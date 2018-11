Ungaria: Premierul Viktor Orban apreciază susţinerea majorităţii naţionale şi a politicienilor din Romnia Premierul ungar Viktor Orban a apreciat vineri ca nu are rost ca tara sa sa sustina firme care ulterior sunt expuse unor masuri adverse ale guvernelor din alte state. El a cerut partidelor etnice maghiare din tarile vecine Ungariei sa se asigure mai intai ca au sprijinul majoritatilor nationale respective pentru astfel de initiative si a dat ca exemplu Romania, unde Ungaria poate implementa programe de dezvoltare economica, cu acordul natiunii majoritare, transmite MTI citat de Agerpres. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Noi privim Romania drept un partener strategic si scopul nostru este sa construim o relatie strategica si o prietenie intre cele doua state, pentru ca este evident ca ne confruntam cu provocari similare. Suntem pusi sub presiune de atacuri externe la adresa celor doua tari, in ceea ce priveste cele…

- Coloane mari de camioane erau inregistrate, miercuri dimineata, in toate punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, pe sensul de iesire din Romania, dupa ce tara vecina a interzis traficul greu timp de 24 de ore, iar la granita se adunasera mii de automarfare. La Petea, se asteapta peste sase ore…

- NBH a precizat ca si-a majorat rezervele de aur de la 3,1 tone pana la 31,5 tone, un nivel fara precedent pentru Ungaria in ultimii 70 de ani. In urma acestor achizitii, aurul are in prezent o pondere de 4,4% din rezervele Ungariei, un nivel similar cu media din regiune, se arata intr-un comunicat de…

- Nationala U17 a Romaniei a remizat, scor 0-0, in partida cu Ungaria din preliminariile pentru EURO 2019. In celalalt meci al grupei de calificare la turneul final, Serbia a invins Lituania, scor 2-1.Echipele care se vor clasa pe primele doua locuri in cele 13 grupe si cele mai bune patru locuri…

- Daul a declarat ca procesul lansat de Parlamentul European impotriva Ungariei trebuie continuat si ca trebuie sa existe consecinte asupra oricui nu respecta statul de drept. 'Dorim sa aflam de la Comisia Europeana ca nu s-a respectat statul de drept in Ungaria', a spus mai departe Daul, facand referire…

- Renate Weber a declarat ca europarlamentarii europeni sunt bulversați dupa violențele din 10 august, ei fiind obișnuiți cu proteste pașnice. Mai mult, europarlamentarul roman l-a acuzat pe Manfred Weber, liderul PPE ca distorsioneaza realitatea pentru a-și ascunde propria tradare fața de Ungaria.…

- Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune situatia din Romania, iar in cea de a doua sesiune plenara din octombrie va adopta o rezolutie pe aceasta tema, anunta europarlamentarul Siegfried Muresan, care precizeaza ca premierul Viorica Dancila va fi invitata la dezbatere. „Avem…

- Comisarul european pentru buget Gunther Oettinger a spus ca Romania, Ungaria, Polonia și o parte din guvernul Italiei vor sa slabeasca și sa distruga proiectul european, intr-un discurs in care a subliniat ca proiectul se afla in pericol mortal din cauza unor oponenți din afara și din interior, relateaza …