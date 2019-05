Premierul ungar Viktor Orban a asigurat vineri ca a cerut o ancheta riguroasa cu privire la accidentul produs in ajun pe Dunare, in centrul Budapestei, soldat cu moartea a cel putin sapte turisti sud-coreeni, transmite Reuters. "E cutremurator. A fost un accident in care pasagerii nu au avut aproape nicio sansa de supravietuire", a declarat premierul ungar in interventia sa saptamanala pe postul public de radio, transmitand un mesaj de condoleante familiilor victimelor. "Am cerut autoritatilor sa efectueze o ancheta stricta si riguroasa", a adaugat Orban. Sefa diplomatiei sud-coreene, Kang Kyung-wha,…