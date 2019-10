Stiri pe aceeasi tema

- Partidul național-conservator al premierului Viktor Orban a fost învins duminica la alegerile locale din Budapesta de catre opoziția unita în jurul unui candidat de centru-stânga, potrivit rezultatelor parțiale, relateaza AFP. Este prima înfrângere a lui Orban în…

- Partidul national-conservator national al premierului ungar Viktor Orban a fost invins duminica in alegerile municipale la Budapesta de opozitia unita in jurul unui candidat de centru-stanga, potrivit unor rezultate partiale, relateaza AFP. Potrivit acestor rezultate in urma numararii a 62% din buletinele…

- Prim ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica ca țara sa nu planuiește sa iasa din Uniunea Europeana. Acesta a adaugat ca membrii din est și cei din vest trebuie sa faca un compromis pentru viitor ul acestei alianțe, potrivit Reuters.Orban, în aceasta funcție de peste zece ani,…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca motivul din spatele deciziei Comisiei Juridice a Parlamentului European de a-l acuza de conflict de interese pe eurodeputatul Laszlo Trocsanyi, propus de Budapesta pentru postul de comisar european, este ca fostul ministru al justitiei a contribuit…

- Eurodeputatul Fidesz Jozsef Szajer a reclamat la randul sau, intr-o discutie cu ziaristii ungari de la Bruxelles dupa audiere, ca ar avea loc "o vanatoare de vrajitoare" si ca exponentii stangii europene il ataca pe Trocsanyi pentru ca, in calitate de ministru al justitiei, a elaborat si aprobat…

- Sperantele opozitiei de stanga de a detrona formatiunea guvernamentala Fidesz de la conducerea primariei capitalei Budapesta au suferit o lovitura joi, dupa scurgerea in presa a unei convorbiri inregistrate in care candidatul opozitiei la acest post, Gergely Karacsony, discuta despre disputele care…

- Aplauzele furtunoase si sentimentul de usurare au întâmpinat în întreaga Europa verdictul Curtii Supreme britanice, conform caruia guvernul Boris Johnson a actionat ilegal atunci când a suspendat parlamentul. "Mereu am gândit ca într-un final binele va…

- Liderul tinerilor democrati Viktor Orban a sustinut in spatiul public, in 1989, ca a sosit momentul ca trupele sovietice sa se retraga din Ungaria. Autoritatile maghiare au deschis granitele tarii ca sa-i lase pe refugiatii romani si pe germanii din RDG sa intre in Europa de Vest. Recent, Orban, acum…