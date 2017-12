Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ungariei a lansat procedura pentru construirea unui nou segment al Autostrazii M44, care va face legatura intre Autostrada M5 si localitatea Bekescsaba, situata in apropierea frontierei cu Romania.

- Anul 2017 a fost un an slab pentru Romania in ceea ce privește proiectele de infrastructura rutiera, nefiind deschis circulației nici macar un km nou de autostrada. In schimb, au fost inaugurați 15 km, care au fost finalizați, de fapt, anul trecut. In 2017 au fost finalizați 21 de km, insa din cauza…

- Autostrada gata langa Turda, dar nu se circula pe ea FOTO Este vorba de tronsonul 4 al autostrazii Sebes-Turda, de 16,3 km, dintre Turda si localitatea Decea. Asociatia Pro Infrastructura a publicat pe pagina de Facebook mai multe fotografii facute în ajun de Craciun dar si o întrebare…

- Dupa ce Real Madrid a suferit un eșec usturator cu scorul de 0-3 in duelul cu Barcelona, un batran din Arad a decis sa-și incendieze casa. Acesta s-a inchis in casa, a luat un bidon de diluant pe care il folosea la aprinderea focului și l-a aruncat in soba.

- Cei aproape 40 de romani care au plecat din Londra inca de duminica sunt acum oarecum linistiti, desi nu au ajuns inca la familiile lor. Ei au avut parte de o calatorie de cosmar care insa nu s-a incheiat si care a durat pana acum aproape 6 zile. Timp de doua zile, ei au fost abandonati…

- In ultimele 24 de ore, traficul de persoane si mijloace de transport prin punctele de trecere la nivelul intregii tari a fost de aproximativ 163.000 treceri persoane, atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din tara si de peste 44.700 treceri mijloace de transport, fiind inregistrata o crestere…

- Kisvarda este un orașel in Ungaria cu o populatie de circa 17.000 locuitori, situat la 170 de kilometri de Oradea. La echipa de fotbal, Varda SE evolueaza și doi fotbaliștii oradeni, fundașul Sergiu Oltean (30 de ani) și atacantul Raymond Lukacs (29 de ani). Ambii au avut o contributie insemnata…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud-estul Germaniei. Accidentul a avut loc...

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a spus, vineri, la Arad, ca in 66% din școlile din Romania nu exista internet. In acest context, el a anunțat ca exista patru proiecte „foarte mari” legate de informatizare, iar de anul viitor, ministerul vrea sa lanseze un program pilot in așa fel incat „sa digitalizam…

- Cati kilometri de autostrada vor fi dati in folosinta in 2018. Promisiuni de la Transporturi Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat joi, la Parlament, ca in 2018 vor fi dati in folosinta 156,7 kilometri de autostrada. „Vor fi minim 156,7 kilometri dati în folosinta. Ca…

- „Hour of Code” reprezinta cel mai de amploare eveniment IT din lume. In ultimii doi ani, actiunea s-a bucurat de o popularitate in creștere ajungand astfel la 1.712.976 de participanți in Romania. „Tehnologia este prezenta in orice domeniu de activitate, iar cererea pentru oameni pregatiți in IT este…

- Timpii de asteptare la punctul de trecere a frontierei Nadlac II, din judetul Arad, atat la intrarea in Romania, cat si la iesire, au crescut, joi dimineata, unul dintre motive fiind acela ca romanii plecati la munca in strainatate se intorc de sarbatori in tara, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Premierul ungar Viktor Orban a discutat marti cu liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania (UDMR), Kelemen Hunor, despre aspecte culturale si de invatamant care ii privesc pe etnicii maghiari din Romania, a anuntat marti seful serviciului de presa al executivului de la Budapesta, Bertalan…

- Rezolutia a fost adoptata cu 142 de voturi pentru si doar 3 impotriva. Parlamentarii Partidului Socialist, ai Coalitiei Democratice si ai formatiunii ecologiste LMP au refuzat sa voteze.Vicepresedintele Fidesz, Szilard Nemeth, a declarat ca votul a indicat clar faptul ca "intreaga aripa…

- Evenimentul, desfașurat la Hotel Intercontinental a fost marcat de prezența a peste 85 de companii romanești care au intrat in dialog cu peste 60 dintre cele mai relevante companii chinezești. Paula Parvanescu, Secretar de Stat in Ministerul Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,…

- Tariceanu a spus, joi, la Arad, in cadrul unei conferinte de presa, ca pachetul de legi de reforma a justitiei are scopul consolidarii acesteia, in pofida “tipuriturilor” celor care protesteaza. “Pachetul de legi de reforma a justitiei are urmatorul scop, in pofida sloganurilor pe care le…

- In timp ce marile banci centrale ale lumii se pregatesc sa-si restranga stimulentele de politica monetara, banca centrala a Ungariei a decis sa-si lanseze propriul program de relaxare monetara, scrie Bloomberg. Banca centrala ungara va incepe sa achizitioneze titluri bazate pe credite ipotecare…

- Centrul Municipal de Cultura (CMC), in parteneriat cu Retro IT Arad, deschide o expoziție de tehnica veche de calcul in cladirea Preparandiei din municipiul Arad, potrivit directorului adjunct al CMC Arad, Ramona Crețu. Potrivit sursei citate, expoziția de retro computing, intitulata…

- Inainte de inceperea sedintei ordinare de marti a Consiliului Local Municipal, primarul Gheorghe Falca a facut o informare cu privire la impactul modificarilor aduse Codului Fiscal prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului. Dincolo de nemultumirea legata de pierderea de 16 milioane de euro anual pe…

- Cooperarea China-CEEC (sau cooperarea „16+1“) este o noua platforma de colaborare creata in 2012 de China si 16 tari din Europa Centrala si de Est - Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia,…

- Ministerul Transporturilor, prin compania CFR SA, a finalizat primele exproprieri și a predat amplasamente pentru lucrarile de modernizare a circa 78 km de cale ferata, intre Simeria și Arad, proiect in valoare de circa 770 milioane euro, fara TVA. Finanțarea lucrarilor este asigurata din bani europeni,…

- Plafonarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului la maximum 1.800 de euro, adoptata de Parlament. S-au exprimat in favoarea proiectului 178 de deputati, 94 au votat impotriva, iar 8 deputați s-au abtinut. Proiectul de ordonanța merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Ministrul Muncii…

- „Romania a indeplinit toate țintele pentru Schengen, fapt recunoscut la nivel european. Chiar saptamana trecuta, președintele ALDE Europa, Hans Van Baalen, atragea atenția ca atat Romania cat și Bulgaria se incadreaza in criteriile stabilite in vederea aderarii la spațiul Schengen, așadar ar trebui…

- Clujul se poate lauda cu cel mai spectaculos nod de autostrada din țara, dar suntem ca și în bancul în care te lauzi cu catarama, dar nu ai curea, potrivit comentariului unui internaut de pe pagina de Facebook a Asociației Pro Infrastructura.. ”Nodul…

- Fostul sef al CNADNR din 2008, Dorin Gavril Debucean, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru abuz in serviciu intr-un dosar in care prejudiciul se ridica la peste 8 milioane de euro. Debucean a mai fost condamnat, in 2015, la trei ani si sase luni de inchisoare intr-un alt dosar de coruptie.…

- Camera de Comerț din Timiș, in calitate de unic partener in Romania al Programului CLIMATE KIC organizeaza la Budapeste, in perioada 20-22 noiembrie, un schimb de experiența cu tema: From nuclear to waste in energy. Scopul evenimentului este de a facilita cooperarea intre firme din Romania – județul…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat, miercuri, ca "ingrijorarile profunde" ale Guvernului american cu privire la propunerile de modificare a legilor justitiei nu s-au schimbat.Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat 'revoluția fiscala', care modifica Codul Fiscal Citeste…

- Sambata, 4 noiembrie, cateva organizatii din Iasi le-au cerut iesenilor, moldovenilor sa iasa in strada pentru a sustine constructia autostrazii Ungheni - Iasi - Tg. Mures, care sa traverseze Romania de la est la vest.

- UPDATE ora 13:00 Peste o mie de persoane se afla pe pietonalul Stefan cel Mare din municipiul Iasi pentru a sustine proiectul de construire a autostrazii Ungheni – Iasi – Tg. Mures. Oamenii prezenti la actiunea organizata de doua asociatii neguvernamentale au format un lant uman de-a lungul pietonalului.…

- Înca nu aparusera primii ghiocei când compania omului de afaceri româno-german Simon Maurer depunea, la Primaria Constanța, cererea pentru acordarea autorizațieI de construire pentru primul bloc din cele câteva zeci pe care vrea sa le construiasca la ieșirea din oraș. Era…

- Stadiul lucrarilor de pe loturile 3 și 4 ale Autostrazii A10 Sebeș-Turda, la sfarșitul sfarșitul lunii octombrie, au fost surprinse și prezentate de reprezentanții Asociației Pro Infrastructura și de membrii forumului peundemerg.ro. Read More...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni demararea lucrarilor de remediere a fisurilor aparute pe tronsonul Sibiu-Sebes al autostrazii Orastie-Sibiu. Saptamana trecuta, pe autostrada A1, Sibiu-Sebes, au aparut fisuri, crapaturi si denivelari ale carosabilului…

- Vineri, 27 octombrie, s-a incheiat perioada in care puteau fi depuse oferte pentru proiectarea și execuția secțiunii 5 a autostrazii Sibiu - Pitești, cuprinsa intre Curtea de Argeș și Pitești (km 92+600 – 122+950). Read More...

- Premierul Mihai Tudose a fost confruntat cu informația ca in acest an Romania nu va inaugura niciun kilometru de autostrada. El susține ca s-a terminat cu spectacolul ridicol de a inaugura cate un tronson de autostrada și vom vedea doar inaugurarea unei autostrazi intregi.Acum o saptamana…

- Castelul Kornis din Manastirea ar putea primi fonduri nerambursabile pentru reabilitare in viitorul nu foarte indepartat. Banii ar urma sa fie alocați de Guvernul Ungariei. Potrivit informațiilor furnizate de primarul comunei Mica, Tiberiu Zelencz, in urma unei intalniri avute vineri, 20 octombrie,…

- Ambasadoarea Franței in Romania, Michele Ramis, va vizita, duminica și luni, orașele Arad și Timișoara, unde va participa la deschiderea Festivalului "Amifran", inclus in proiectul "Le Grand Tour de la Francophonie 2017" și va susține in fața studenților o conferința cu titlul…

- Conform informațiilor furnizate de site-ul oficial al Poliției Maghiare, in accident au fost implicate doua autocamioane și un autobuz. Se pare ca șoferul autobuzului a murit, patru dintre pasagerii autobuzului fiind incarcerate. Cele patru persoane incarcerate au fost scoase dintre fiarele autobuzului…

- Te-ai saturat sa ai un sef si vrei sa fii tu cel care are proprii lui angajati? Atunci e timpul sa te gandesti mai mult cum ai putea intra in lumea antreprenoriatului si cum ai putea incepe o afacere profitabila. Vezi in continuare cateva idei de afaceri pe care le poti incepe cu bani putini si care…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan susține ca sub guvernarile PSD ale lui Grindeanu și Tudose, Romania a imprumutat circa 27,66 miliarde lei, liberala aratand ca țara traiește cu imprumuturi deși are creștere economica. ”In 9 luni, PSD a imprumutat echivalentul a 900 Km de autostrada. Apar informații…

- Nu demult, ministrul Apararii din Ungaria a fost cu un avion la cimitirul de la Rudkino, linga Voronej, in Rusia, unde sint reinhumati 20000 de militari maghiari cazuti in Batalia de la Stalingrad, mai precis, de la Voronej, deoarece ungurii aparau o linie aflata la nordul Armatei a 3-a romane. Aici…

- Peste 100 de ani, ciocolata Rom va avea tot tricolorul, asa s-a nascut, asa s-a dezvoltat si asa va ramane. Este un element de identitate si va fi mereu emblema brandului, a spus Gabriela Munteanu, Marketing Director, Kandia, la conferinta Branduri Romanesti. Rom a fost primul…

- Premierul maghiar, Viktor Orban, a promovat timp de trei zile mesaje nationaliste si a promis comunitatii maghiare de aici o viata mai buna daca il voteaza la alegerile din primavara anului viitor. Voturile diasporei maghiare ar putea fi decisive pentru viitoarea majoritate de la Budapesta.

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, la Cluj, ca Romania va participa peste o saptamana, la Budapesta, la reuniunea tarilor din grupul de la Visegrad, Romania fiind interesata de colaborarea cu aceste state.

- Premierul Ungariei, Orban Viktor, și-a continuat duminica vizita in Cluj, participand la slujba de sfințire a bisericii reformate din comuna Florești, recent construita. Viktor Orban a sosit duminica în comuna Florești, aflata în apropierea municipiului Cluj-Napoca, însoțit…

- Viktor Orban a ajuns, duminica, la biserica reformata din comuna Floresti, de lânga Cluj-Napoca, însotit de episcopul reformat al Ardealului, Kato Bela, si de presedintele Comisiei de politica externa a Parlamentului de la Budapesta, Nemeth Zsolt, pentru a participa la slujba de sfintire…

- Premierul ungar Viktor Orban se afla la Cluj - Napoca, unde a participat sâmbata la o slujba organizata cu ocazia împlinii a 500 de ani de la Reforma Protestanta, la care au fost prezenti toti episcopii reformati din Bazinul Carpatic. De altfel, înca de vineri seara Orban…

- "De ce credeți ca Viktor Orban a adoptat o asemenea poziție, ca este dorința poporului? De fiecare data, diplomația maghiara a susținut autonomia Transnistriei in Republica Moldova, uitandu-se la posibile precedente care se pot crea. Pe ei nu ii interesa de Transnistria. Ei se uitau in vecinatatea…