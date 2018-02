Ungaria plăteşte o sumă-record pentru radicalizarea UDMR. La ce sumă se ridică investiția In preajma alegerilor generale din Ungaria influenta FIDESZ asupra UDMR este extrem de puternica, iar fondurile pe care guvernul de la Budapesta le pune la dispozitia UDMR − cele mai mari de dupa 1990. Potrivit pressone.ro, in primele luni ale anului 2015, UDMR și FIDESZ semnasera un acord prin care o fundație a UDMR pe nume Eurotrans primea dreptul si banii de a asista autoritațile de la Budapesta in procesul prin care maghiarii doritori din Romania urmau sa obtina cetatenie ungara − proces care, in termenii FIDESZ, se numeste renaturalizare. Practic, Guvernul FIDESZ finanța… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar…

- In ce sens? Incepand cu 2 ianuarie, Fidesz a demarat o strangere de fonduri pentru „apararea” Ungariei de „Planul Soros”. Sute de scrisori au fost trimise pe adresele cetațenilor care susțin partidul de guvernamant, cerandu-le sa aduca o contribuție financiara la aceasta campanie. Pana in prezent,…

- O biserica din Budapesta a anulat o ceremonie religioasa pe care intentiona sa o organizeze sambata, de Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului, in onoarea fostului lider ungar Miklos Horthy, aliat al nazistilor, dupa proteste din partea organizatiilor evreiesti din Ungaria si…

- Cozmin Gușa: De Dosarul Tel Drum depinde soarta guvernarii Dancila Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca membrii partidului cercetati penal vor putea face parte din noul cabinet, mentionand ca PSD a decis sa-si faca Guvernul „si nu alte institutii”. In acest context, contactat marți…

- Ministrul de Externe ungar a declarat intr-un interviu ca Budapesta are interesul de a avea relatii bazate pe respect reciproc cu Romania, mai ales in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania. In privinta declaratiilor anti-autonomie ale premierului roman Mihai Tudose, Szijjarto…

- Eurodeputatul Viorica Dancila condamna comportamentul "extremistilor" maghiari din Miscarea "Celor 64 de Comitate" care au acoperit emblema ambasadei Romaniei din Budapesta cu un steag al tinutului secuiesc si cere autoritatilor din aceasta tara sa ii sanctioneze pe vinovati. "Gestul extremistilor…

- "Autoritațile de la Budapesta trebuie sa iși faca treaba conform normelor internaționale. Faptul ca urmeaza alegeri in Ungaria nu poate fi o scuza pentru inacțiune. Viktor Orban sa condamne acțiunile Jobbik, iar Jobbik sa ceara scuze Romaniei și romanilor!", a transmis Andi Cristea. Amintim…

- Polonia se afla în discutii cu Ungaria sa creeze o banca de dezvoltare care sa tinteasca investitiile în infrastructrua în regiune, si planuieste sa implice în proiet si Slovacia si Cehia, potrivit unui anunt al premierului Poloniei, Mateusz Morawiecki. Morawiecki…

- UDMR și partidele extremiste maghiare trebuie sa ii mulțumeasca premierului Mihai Tudose, pentru nesperata publicitate – negativa, e drept, dar publicitate – facuta promovarii autonomiei teritoriale, dorite cu disperare de maghiari. ”Daca steagul secuiesc va flutura pe instituțiile de acolo, toți vor…

- Ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati in Transilvania. Guvernul de la…

- Ungaria va organiza alegerile parlamentare la data de 8 aprilie 2018, a anuntat, joi, Janos Ader, presedintele Ungariei, iar campania electorala va incepe cu 50 de zile inainte scrutinului, adica pe 17 februarie, relateaza agentia MTI. Scrutinul pentru alegerea noilor membri ai Parlamentului…

- Armata pregatește ingineri. Incep pregatirile pentru formarea specialiștilor care sa poata folosi tehnologia de ultima generație cumparata. Pentru utilizarea sofisticatelor sisteme de rachete PATRIOT, de exemplu, este nevoie de ingineri militari bine pregatiți. Ministerul Apararii Naționale a pus in…

- Ungurii au respins unanim asa-numitul "plan Soros" de relocare a migrantilor in Uniunea Europeana pe baza unui sistem de cote obligatorii, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Budapesta, citand rezultatele finale ale sondajului "Consultare Nationala", informeaza MTI. In…

- O serie de organizatii maghiare din România beneficieaza de un sprijin record, mai mult de 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarâri de guvern adoptate de Executivul ungar. Banii sunt alocati din bugetul pe anul trecut al statului vecin. Suma cea mai mare, de 26,78 miliarde…

- Deputatul Gigel Stirbu, vicepresedinte PNL, apreciaza drept 'straniu' faptul ca actiunile partidelor maghiare din Romania, de ale caror voturi ar 'beneficia' in Parlament coalitia de guvernare, nu sunt 'taxate', PSD fiind interesat 'doar de mirajul puterii', liberalul referindu-se la rezolutia comuna…

- Guvernul ungar a adoptat, in ultimele zile ale anului trecut, o hotarare de guvern in urma careia mai multe ONG-uri maghiare din Romania vor beneficia de un sprijin financiar fara precedent: peste 100 milioane de euro. Grosul, de 26,78 miliarde de forinti (aproximativ 90 de milioane de euro) o va…

- Ideea reducerii alocațiilor pentru copiii care traiesc in alta țara, in timp ce parinții lor muncesc in Austria, a fost lansata cu 2 ani in urma de Sebastian Kurz, cand era ministru de externe. El aprecia ca este vorba despre o incorectitudine de sistem sa transferi pentru 2 copii care nu traiesc in…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor in statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea avuta miercuri, la Budapesta, cu omologul sau…

- Premierul ungar Viktor Orban a discutat marti cu liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania (UDMR), Kelemen Hunor, despre aspecte culturale si de invatamant care ii privesc pe etnicii maghiari din Romania, a anuntat marti seful serviciului de presa al executivului de la Budapesta, Bertalan…

- În urma cu doua saptamîni, la Budapesta a avut loc întîlnirea șefului guvernului chinez cu cei ai țarilor din Europa de Est. Premierul nostru nu a fost prezent - cel mai probabil nu a fost invitat, deși România se afla evident în estul Europei. …

- Consultarea populara lansata la inceputul lunii octombrie de premierul naționalist ungar, Viktor Orban, pentru a valida politica sa impotriva migranților reprezinta un succes, a afirmat duminica guvernul pe baza rezultatelor parțiale, transmite AFP. Din cei 8,2 milioane de alegatori inscriși, „peste…

- In timp ce marile banci centrale ale lumii se pregatesc sa-si restranga stimulentele de politica monetara, banca centrala a Ungariei a decis sa-si lanseze propriul program de relaxare monetara, scrie Bloomberg. Banca centrala ungara va incepe sa achizitioneze titluri bazate pe credite ipotecare…

- Intr-un moment in care Rezerva Federala americana si alte mari banci centrale se pregatesc sa puna capat programelor de relaxare cantitativa, Banca Centrala a Ungariei (NBH) intentioneaza sa demareze un astfel de program, informeaza Bloomberg. Incepand din luna ianuarie 2018, Banca Centrala…

- Ungaria aloca miliarde de forinti (zeci de milioane de euro) pentru construirea de noi gradinite si crese in Romania, modernizarea celor existent si pregatirea personalului de limba maghiara. Demersul face parte din cel mai bine finantat program extern al Ungariei, iar alaturi de Romania mai sunt…

- Potrivit unui comunicat al Eurostat din 17 noiembrie 2017, Romania figureaza pe luna septembrie a anului curent in fruntea statelor care au inregistrat cele mai mari scaderi ale volumului productiei fata de luna precedenta in sectorul constructiilor (-4,6% la noi, fata de -3,8% Ungaria si -2,4% Slovacia,…

- La conferinta de presa de dupa jocul pe care echipa sa, Viitorul, l-a incheiat nedecis, 0-0 pe terenul formatiei FC Voluntari, Gica Hagi a tinut sa laude Guvernul de la Budapesta pentru felul in care sustine sportul in Ungaria! „Regele” nu si-a ascuns dezamagirea si mahnirea fata de felul in care autoritatile…

- Gergely Gulyas a afirmat ca acuzațiile lansate de George Soros potrivit carora ar exista o campanie guvernamentala ungara impotriva sa 'sunt lipsite de substanța' și a adaugat ca miliardarul american și Uniunea Europeana promoveaza aceeași agenda pro-migranți.Oficialul ungar a respins totodata…

- Bancherul George Soros acuza o campanie electorala din Ungaria ca distribuie afirmații neadevarate despre el, pentru a crea un inamic extern fals. Soros, nascut in Ungaria, este un adept al valorilor liberale și al deschiderii granițelor intre state, fapt care i-ar nemulțumi pe unele guverne naționaliste…

- Miliardarul american George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre campania guvernamentala ungara impotriva sa. Acesta a spus ca atacurile contin "minciuni si distorsiuni" si au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters. Soros, de origine ungara,…

- Guvernul de la Budapesta a criticat, miercuri, Statele Unite, afirmand ca Washingtonul se implica in afacerile interne ale Ungariei, in contextul in care SUA au lansat proiecte de finantare pentru presa obiectiva din Ungaria, in contextul unei concentrari crescute a media in mainile apropiatilor premierului…

- Compania petroliera MOL a primit un rating de credit pe termen lung BBB-, din categoria recomandata investitiilor, cu perspectiva stabila, din partea agentiei Standard and Poor’s (S&P), informeaza compania. Agentia de evaluare financiara S&P a ajuns la concluzia ca imbunatatirea ratingului…

- Guvernul ungar a anuntat miercuri ca a eliberat in sapte ani un milion de pasapoarte membrilor diasporei maghiare stabilite in strainatate, in special in tarile limitrofe, in baza unei legi controversate asupra dublei cetatenii adoptate la initiativa premierului Viktor Orban, relateaza AFP.Consecinta…

- Guvernul de la Budapesta a reactionat vehement miercuri impotriva unui proiect american de finantare a unei prese 'obiective' in Ungaria, in contextul unei concentrari crescute a media in mainile apropiatilor premierului ungar Viktor Orban, relateaza agentiile MTI si AFP.'Despre ce este vorba,…

- "Nu voi relua argumentele de la intervențiile mele trecute cu privire la lipsa de oportunitate a acestei legi, la umilința pe care o aducem chiar memoriei celor care au cazut cand Ungaria voia sa se faca mare pe seama Ardealului. V-aș mai sublinia insa un lucru, dragi colegi de la UDMR. Mai acum…

- Senatorul Traian Basescu a declarat, luni, ca parlamentarii UDMR, initiatorii initiativei legislative prin care se propune ca ziua de 15 martie sa fie consacrata ca sarbatoare a comunitatii maghiare din România, urmaresc sa-i umileasca pe români si sa faca din aceasta data o zi nationala…

