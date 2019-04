Ungaria: Parlamentul de la Budapesta adoptă o lege care încurajează natalitatea Parlamentul ungar a votat luni o lege prin care urmareste sa incurajeze familiile sa faca mai multi copii prin oferirea de imprumuturi fara dobanda si stimulente fiscale, transmite dpa. Conform noilor masuri adoptate, anuntate de premierul Viktor Orban in luna februarie, cuplurile casatorite in care femeia nu a implinit varsta de 40 de ani poate primi un imprumut fara dobanda in valoare de 10 milioane de forinti (35.000 de dolari). Conditiile impuse prevad ca ambii parteneri sa aiba un serviciu si cazier judiciar si fiscal nepatate. Rambursarea imprumutului va fi suspendata timp de trei ani de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul ungar a votat luni o lege prin care urmareste sa incurajeze familiile sa faca mai multi copii prin oferirea de imprumuturi fara dobanda si stimulente fiscale, transmite dpa potrivit Agerpres. Conform noilor masuri adoptate, anuntate de premierul Viktor Orban in luna februarie, cuplurile…

- Cu ajutorul lui Emeric Ienei, guvernul Ungariei vrea sa preia o echipa din judetul Bihor, unde sa investeasca intr-o noua academie. Executivul de la Budapesta a investit deja 6 milioane de euro in fotbalul romanesc in academiile de fotbal de la Sf Gheorghe si de la Miercurea Ciuc. "Da, ma…

- Emeric Ienei, poate cel mai cunoscut roman de etnie maghiara, caștigator de Cupa Campionilor cu Steaua, a acceptat propunerea premierului maghiar Viktor Orban de a-i deveni consilier pe probleme de sport. Dupa ce investițiile masive pe care Guvernul de la Budapesta le-a facut la Sepsi Sf. Gheorghe au…

- Guvernul condus de Viktor Orban a lansat de mult timp o campanie impotriva Uniunii Europene si magnatul american George Soros. Ungaria lui Viktor Orban lanseaza o noua campanie impotriva imigratiei. Iar obiectivele sunt doua: George Soros si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Campania…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anuntat duminica o serie de stimulente fiscale si de creditare pentru familii, ca parte a eforturilor guvernului de la Budapesta de a stimula natalitatea, informeaza Reuters. Printre masuri se numara extinderea unui program de credite imobiliare subventionate pentru…

- Guvernul de la Budapesta baga bani intr-o rețea de academii de fotbal in țarile vecine, iar Academia de Fotbal a Secuimii este prima mare investiție a executivului condus de Viktor Orban. FK Csikszereda, echipa academiei care a costat pina acum 11,5 milioane de euro joaca in liga a treia, deși scopul…

- "Juram sa facem din 2019 anul rezistentei, in interiorul si in afara parlamentului, cu unitatea si cooperarea tuturor partidelor din opozitie", au declarat deputatii in cadrul unei ceremonii inedite organizate pe un frig glacial in fata cladirii legislativului din Budapesta.Odata trecut…

- Deputatii opozitiei din Ungaria si-au afisat joi unitatea, jurand ca anul care tocmai a inceput va deveni ''anul rezistentei'' impotriva premierului Viktor Orban, cu doua zile inainte de o noua manifestatie antiguvernamentala prevazuta sa aiba loc la Budapesta, transmite AFP. "Juram…