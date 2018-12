Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD Florin Iordache a anunțat miercuri dimineața ca dezbaterea in plen a legii pensiilor se amana pe saptamana viitoare. Iordache susține ca nu este gata raportul comisiei de specialitate. Amanarea are loc in contextul in care PSD a pierdut majoritatea la Camera Deputațiilor și se bazeaza…

- Opozitia din parlamentul ungar a anuntat luni ca va obstructiona un vot final la proiectul de lege care reglementeaza prestarea de ore suplimentare de catre angajati, o masura pe care criticii au numit-o 'legea sclaviei', transmite MTI. Cea mai importanta dintre modificarile propuse la Codul…

- "Am discutat cu directorii acestor companii, avem si astazi o intalnire si ei deja studiaza posiblitatea si, de asemenea, au contractat si o casa de avocatura pentru a-i da in judecata pe toti cei care denigreaza companiile municipale, inclusiv pe liderii politici. In codul comercial sunt prevederi…

- Parlamentul ungar a respins cu o majoritate de doua treimi din voturi definirea secuilor si rusilor ca grupuri etnice autohtone, in Ungaria, potrivit Nepszava, citat de Rador. Legea maghiara prevede ca o minoritate este considerata drept grup etnic autohton doar daca traieste in Ungaria de cel putin…

- Parlamentul de la Viena a votat miercuri favorabil proiectul de lege in virtutea caruia alocatiile acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor in Austria vor fi ajustate in functie de costul vietii din tarile lor de origine, in cazul copiilor cu parinti romani aceasta…

- Parlamentul european a votat o lege care prevede reducerea medie a emisiilor auto cu 40% pana in 2030. Votul este criticat de industria auto care spune ca ținta este agresiva și va duce la concedieri masive in domeniu, , legea propunandu-și sa accelereze adoptarea mașinilor electrice.

- Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune situatia din Romania, iar in cea de a doua sesiune plenara din octombrie va adopta o rezolutie pe aceasta tema, anunta europarlamentarul Siegfried Muresan, care precizeaza ca premierul Viorica Dancila va fi invitata la dezbatere. „Avem…