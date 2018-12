Ungaria: Parlamentul a aprobat înfiinţarea tribunalelor administrative supervizate de ministrul justiţiei Parlamentul ungar a adoptat miercuri legea de infiintare a tribunalelor administrative, ce se vor afla sub supervizarea directa a ministrului justitiei, o masura despre care criticii spun ca va permite interferenta politica in probleme judiciare si va submina si mai mult statul de drept, transmite Reuters.



Tribunalele administrative vor prelua cazuri precum cele legate de taxe sau alegeri.



Potrivit guvernului, aceste tribunale vor fi prezidate de judecatori independenti, care vor putea solutiona cazurile cu mai multa eficienta.



Ministrul justitiei va avea atributii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat luni decretul privind instituirea starii exceptionale pe teritoriul Ucrainei pe o perioada de 60 de zile, in urma sechestrarii duminica a trei nave ale Fortelor maritime ucrainene de catre garzile de coasta ruse in Marea Neagra, in apropiere de stramtoarea…

- Guvernul ungar a facut miercuri cunoscute planurile sale de a crea o noua instanta administrativa aflata in subordinea ministrului justitiei, decizie despre care opozitia de stanga afirma ca va limita independenta justitiei, relateaza agentia Reuters. Noua instanta va gestiona procesele in…

- Parlamentul kosovar a adoptat in prima lectura un text de lege care vizeaza sa infiinteze o armata nationala, alcatuita din 5.000 de oameni, un demers pe care minoritatea sarba din tara il considera ilegal, relateaza Reuters.

- Parlamentul din Kosovo, teritoriu din Balcani ce se bazeaza pe trupele NATO pentru a-i asigura protectia, a aprobat joi crearea unei armate nationale, desi minoritatea sarba sustine ca masura este ilegala, relateaza Reuters. Deputatii sarbi, sustinuti de Belgrad, care nu recunoaste independenta Kosovo,…

- Ungaria va implementa un nou sistem juridic pana in ianuarie 2020, reforma vizand tribunalele de drept administrativ care sa se ocupe de problemele legate de administratia publica, insa acestea vor fi independente fata de guvern, a anuntat joi ministrul Justitiei, potrivit Reuters.

- Ungaria va infiinta pana in ianuarie 2020 un nou sistem de tribunale administrative si in acest an va adopta un cadru legislativ pentru acest sistem, a declarat joi ministrul ungar al justitiei, Laszlo Trocsanyi, citat de Reuters preluata de Agerpres. Potrivit ministrului ungar, vor exista…

- Ungaria va infiinta pana in ianuarie 2020 un nou sistem de tribunale administrative si in acest an va adopta un cadru legislativ pentru acest sistem, a declarat joi ministrul ungar al justitiei, Laszlo Trocsanyi, citat de Reuters. Potrivit ministrului ungar, vor exista opt tribunale regionale si o noua…

- Polonia a anuntat ca va bloca orice sanctiune impusa de Uniunea Europeana asupra Ungariei, care este acuzata ca nu respecta regulile blocului european privind democratia, scrie Reuters, citat de News.ro.„Fiecare tara are dreptul suveran sa faca informele interne pe care le considera potrivite”,…