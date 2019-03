Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Popular European, Manfred Weber și premierul ungar Viktor Orban s-au întâlnit marți, la Budapesta, însa nu au reușit sa gaseasca o soluție la disputa care s-ar putea încheia cu excluderea partidului Fidesz din grupul PPE, relateaza Mediafax citând site-ul…

- Partidul de guvernamânt din Ungaria, Fidesz, va înlocui panourile anti-Bruxelles, dupa ce principala formatiune de centru-dreapta a Parlamentului European a amenințat ca îl va exclude din rândurile sale, a declarat joi șeful de personal al premierului Viktor Orban, relateaza…

- Dupa o campanie de afișaj denigratoare impotriva lui Jean-Claude Juncker, acuzandu-l indeosebi de promovarea unui plan de impunere de migranți in țarile membre ale UE, creștin-democrații europeni au in vedere excluderea partidului Fidesz și a lui Viktor Orban din randurile lor. Partidul Popular European…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca il 'sustine pe deplin' pe presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, tinta unei campanii a guvernului populist ungar condus de Viktor Orban, transmite AFP. 'Il sustin pe deplin, suntem solidari si o vom spune sus si tare in discutiile…

- Partidul de guvernamant Fidesz va participa la alegerile pentru Parlamentul European si la alegerile locale din Ungaria, din acest an, dupa o serie de proteste care au avut loc in ultimele luni impotriva guvernului condus de premierul Orban, cu toate ca partidul conduce in continuare in sondajele de…

- Parlamentul European (PE) a ținut miercuri la Bruxelles o dezbatere pe tema Ungariei, urmare a unui vot istoric al PE din septembrie pentru lansarea unei proceduri de sancțiuni din cauza regresului democratic al țarii. Mai mulți europarlamentari influenți au cerut președinției romanești a UE sa puna…

- Guvernul ungar nu va participa la dezbaterea privind situatia statului de drept in Ungaria, ce se va desfasura pe 30 ianuarie in Parlamentul European, a anuntat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, Gergely Gulyas, informeaza agentia MTI.Statul de drept este doar ''pretextul pentru…

- Alianta de guvernare din Ungaria, formata din Fidesz si crestin-democrati, l-a ales pe ministrul justitiei, Laszlo Trocsanyi, drept cap de lista la scrutinul din 2019 pentru Parlamentul European, a comunicat partidul premierului Viktor Orban, potrivit agentiei MTI. Laszlo Trocsanyi va fi desemnat, de…