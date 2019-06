Prim-ministrul ungar Viktor Orban a discutat vineri cu presedintele bulgar Rumen Radev, aflat intr-o vizita de doua zile in Ungaria, despre 'gestionarea nesatisfacatoare' de catre Uniunea Europeana a crizei migratiei, relatiile dintre tarile lor, precum si pe teme enegetice, a comunicat seful biroului de presa al lui Orban, Bertalan Havasi, transmite MTI.



Premierul Orban si presedintele Radev au fost de acord ca Uniunea Europeana nu a reusit sa faca progrese semnificative in ce priveste gestionarea crizei migratiei in ultimii ani, si ca pericolul migrator se mentine, a indicat…