Ungaria: Opoziţia îi promite premierului Viktor Orban un an al ''rezistenţei'' Deputatii opozitiei din Ungaria si-au afisat joi unitatea, jurand ca anul care tocmai a inceput va deveni ''anul rezistentei'' impotriva premierului Viktor Orban, cu doua zile inainte de o noua manifestatie antiguvernamentala prevazuta sa aiba loc la Budapesta, transmite AFP. "Juram sa facem din 2019 anul rezistentei, in interiorul si in afara parlamentului, cu unitatea si cooperarea tuturor partidelor din opozitie", au declarat deputatii in cadrul unei ceremonii inedite organizate pe un frig glacial in fata cladirii legislativului din Budapesta. Odata trecut "armistitiul" sarbatorilor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statuia din bronz a lui Imre Nagy, instalata in 1996, in apropierea parlamentului ungar, in Piata Kossuth, urmeaza sa fie transferata intr-un loc mai putin vizibil si inlocuita de o replica a unui monument dedicat victimelor regimului comunist al lui Bela Kun, care a condus revolutia bolsevica din Ungaria…

- Legislativul de la Budapesta a adoptat miercuri o lege controversata care marește timpul suplimentar de lucru al angajaților din mediul privat. Sindicatele și opoziția numesc noua lege drept „legea sclaviei”. Conform legii, numarul orelor suplimentare pe care le pot pretinde angajatorii crește de la…

- Macedonia a protestat oficial luni împotriva Ungariei, acuzata ca l-a ajutat pe fostul premier macedonean Nikola Gruevski sa fuga din tara, pentru a scapa de executarea unei pedepse cu închisoarea, informeaza AFP. Potrivit unui comunicat al guvernului Macedoniei, ambasadorul ungar Laszlo…

- Guvernul de la Budapesta a confirmat miercuri ca fostul prim-ministru macedonean Nikola Gruevski a cerut azil in Ungaria, transmit AFP si Reuters, citand un comunicat al biroului de presa al premierului Viktor Orban. ''Nikola Gruevski a prezentat o cerere de azil autoritatilor ungare competente'',…

- Guvernul ungar a facut miercuri cunoscute planurile sale de a crea o noua instanta administrativa aflata in subordinea ministrului justitiei, decizie despre care opozitia de stanga afirma ca va limita independenta justitiei, relateaza agentia Reuters. Noua instanta va gestiona procesele in…

- Universitatea Central Europeana, inființata la Budapesta de miliardarul american George Soros, a anunțat ca iși muta cursurile la Viena, incepand cu anul universitar 2019-2020. Rectorul universitații, Michael Ignatieff, a declarat joi in cadrul unei conferințe ca decizia intra in vigoare la 1 decembrie,…

- Instanta de la Strasbourg a stabilit ca prin eliminarea editurilor private, Budapesta nu le-a protejat proprietatea. Curtea Europeana a Drepturilor Omului considera ca practic, monopolul statului asupra manualelor nu le-a dat parintilor si copiilor dreptul de a le alege pe cele mai bune, din moment…

- Ungaria nu doreste sa 'se grabeasca inspre abisul catre care se indreapta asa-zisii progresisti', a declarat luni ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, raspunzand unor critici formulate de ministrul francez pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau, relateaza agentia MTI. Intr-un interviu…