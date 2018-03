Stiri pe aceeasi tema

- Peter Altmaier, ministrul german al Economiei, este de parere ca Uniunea Europeana are sansa de a obtine o exceptare de la taxele vamale suplimentare impuse de presedintele SUA, Donald Trump, la importurile de otel si aluminiu, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a majorat dobanda de politica monetara cu un sfert de punct procentual, intr-un interval cuprins intre 1,50% si 1,75%, pentru a evita o supraincalzire a primei economii a lumii, transmit DPA si Reuters. Decizia, in linie cu estimarile analistilor, este a cincea…

- Daimler AG vrea sa majoreze capacitatea de productie deoarece subsidiara sa Mercedes-Benz Cars vrea sa ajunga la vanzari anuale de trei milioane de vehicule, de la 2,4 milioane anul trecut, a afirmat Markus Schaefer, membru al Board-ului grupului german, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . “Fabricile…

- "Este indispensabil sa se construiasca aceasta noua ambitie" cu privire la Europa, a apreciat presedintele framcez inaintea reuniunii cu Merkel. Pe de alta parte, Franta si Germania au convenit sa pregateasca o foiae de drum comuna in vederea reformarii zonei euro, pana la summitul european din iunie,…

- Ungaria doreste sa-si coordoneze politica privind refugiatii cu Austria si Italia, dupa victoria in alegerile legislative din cele doua tari a partidelor anti-imigratie, extinzand astfel o alianta de state europene axata pe securitatea interna, relateaza Reuters. Ministrul de externe ungar Peter…

- Schimbul prin care principalele companii de utilitati din Germania vor imparti activele furnizorului de energie Innogy ar putea face sectorul mai competitiv, a afirmat luni ministrul Economiei, Brigitte Zypries, semnaland sprijinul autoritatilor de la Berlin pentru aceasta tranzactie, transmite Reuters,…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, foarte probabil nu va obtine o majoritate de doua treimi din parlament la alegerile din aprilie, asa cum s-a intamplat la precedentele doua scrutine, din cauza unei coordonari mai mari in randul partidelor de opozitie si a unei anume oboseli a electoratului,…

- Marile economii ale lumii au reacționat, vineri, dupa ce președintele american Donald Trump a semnat decretul prin care introduce tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu. Uniunea Europeană Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a declarat că Uniunea…

- Premierul ungar Viktor Orban sustine ca economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si afirma ca tara sa nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes. Acesta…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), datele subliniind soliditatea pietei fortei de munca, care va sprijini in continuare cresterea bazata pe consum…

- Uniunea Europeana va cere in aceasta luna ministrilor de Finante ai statelor membre ale G20 sa mentina deschiderea economiei mondiale, dupa ce planurile Statelor Unite de a introduce tarife pentru importurile de otel si aluminiu au provocat proteste la nivel mondial, transmite Reuters, potrivit news.ro.Spre…

- Economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, prezentandu-si agenda…

- Gigantul american Amazon intenționeaza sa lanseze un serviciu de livrare a produselor alimentare in Franța, parte a planului sau global de a se extinde in zona comercializarii de alimente, a declarat managerul general al companiei pentru Franța, scrie Reuters. Achizițioanrea de către Amazon…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca partidele de opozitie se vor uni in incercarea de a inlatura de la putere partidul sau Fidesz la alegerile de la 8 aprilie si ca ele ar transforma Ungaria intr-un rai al imigrantilor, dupa ce formatiunea sa a suferit o surprinzatoare infrangere la un…

- Ministrii Comertului din UE au anuntat ca vor raspunde cu masuri de contracarare, daca Statele Unite introduc tarife de import la otel si aluminiu, a afirmat, marti, adjunctul ministrului german al Economiei, Matthias Machnig, transmite Reuters.

- Ministrul grec al economiei a demisionat marti in urma scandalului declansat de concedierea sotiei sale, secretar de stat in Ministerul Muncii, care solicitase si primise o indemnizatie pentru locuinta, desi cuplul are o situatie materiala buna, relateaza AFP. Ziarul Proto Tema scrie ca "acest cuplu…

- "Este meritul politicii promovate de premierul Ungariei, Viktor Orban, ca a indreptat atentia tuturor asupra necesitatii apararii frontierelor Schengen", a declarat ministrul ceh de externe, Martin Stropnicky. Raspunzand la intrebarea privind situatia Ungariei premergator adoptarii unei pozitii ferme…

- Partidul premierului ungar Viktor Orban a suferit un neasteptat esec duminica la alegerile pentru functia de primar al orasului Hodmezovasarhely, cand un independent, sustinut de opozitie, a castigat postul de edil, in detrimentul candidatului partidului Fidesz, relateaza Reuters. Discursul invingatorului…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit Ungaria pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, scrie Reuters, citat de News.ro . „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu…

- Noul presedinte al Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, urmeaza sa ofere mai multe detalii despre combaterea coruptiei si despre stimularea economiei, in primul discurs privind starea natiunii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- ONU a criticat vineri proiectul de lege anti-imigratie al Ungariei prin care ministrul de Interne ar putea interzice ONG-urilor care sustin migratia si a facut apel catre guvern sa asigure libertatea de asociere, scrie Reuters.

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a etichetat vineri legea anti-imigratie propusa de Ungaria drept "un asalt impotriva drepturilor omului" si a cerut guvernului de la Budapesta sa apere dreptul la libertatea de asociere, informeaza Reuters. Guvernul de la Budapesta a inaintat marti in…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, considera ca Uniunea Europeana ar trebui sa depuna mai mult efort pentru a integra tarile balcanice si a adaugat ca Ungaria doreste sa accelereze procesul de aderare al Serbiei, informeaza Reuters.

- Ungaria va semna, in curand, un acord pe 15 ani care ii va permite sa importe din Romania jumatate din cantitatea de gaze naturale de care are nevoie in fiecare an. Livrarile ar putea demara dupa 2022, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters, potrivit Agerpres. A

- Procurorii ungari au deschis o ancheta vizand proiecte finantate de Uniunea Europeana si investigate de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF), derulate de o companie care a fost condusa de ginerele premierului Viktor Orban, potrivit Reuters.

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar…

- Contrar declaratiilor investitorului american George Soros referitoare la guvernul ungar, reteaua sa, mai degraba decat executivul de la Budapesta, foloseste 'metode de tip mafiot', a declarat joi secretarul de stat din Ministerul ungar de Justitie, Pal Volner, intr-un interviu acordat cotidianului…

- O biserica din Budapesta a anulat o ceremonie religioasa pe care intentiona sa o organizeze sambata, de Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului, in onoarea fostului lider ungar Miklos Horthy, aliat al nazistilor, dupa proteste din partea organizatiilor evreiesti din Ungaria si…

- Cele 11 tari care vor sa formeze un nou parteneriat comercial, dupa ce Statele Unite s-au retras din versiunea initiala a intelegerii, vor organiza o ceremonie de semnare in Chile, in luna martie, a declarat, marti, ministrul japonez al Economiei, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Austria intentioneaza sa dea in judecata Comisia Europeana pentru ca a acordat Ungariei autorizatia pentru extinderea centralei atomo-electrice Paks, argumentand ca nu considera energia nucleara modalitate pentru contracararea incalzirii climei, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Mii de elevi si studenti din Ungaria au manifestat vineri în fata parlamentului de la Budapesta pentru a cere reformarea sistemului de educatie, despre care spun ca nu îi pregateste pentru viata din secolul 21, relateaza Reuters. Tinerii au spus ca sistemul este concentrat…

- Premierul român, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea predecesorului sau, comenteaza AFP. "Plec cu fruntea sus", a declarat Mihai…

- Germania, motorul economiei europene, a inregistrat in 2017 un avans economic de 2,2%, acesta fiind cel mai puternic ritm de crestere din ultimii sase ani, arata o estimare preliminara publicata joi de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmite DPA, preluata de Agerpres. Economiştii intervievaţi…

- Oficiul de Stat pentru Audit (ASZ) din Ungaria a amendat principalul partid nationalist de opozitie, Jobbik, cu 331,66 milioane de forinti (1,29 milioane de dolari) pentru o campanie publicitara antiguvernamentala finantata de un adversar bogat al prim-ministrului Viktor Orban, relateaza luni Reuters.…

- Mateusz Morawiecki și Viktor Orban Polonia discuta cu Ungaria posibilitatea inființarii unei banci care sa investeasca in proiecte de infrastructura din Europa Centrala și dorește sa implice și Slovacia și Cehia in acest proiect, a anunțat miercuri premierul polonez Mateusz Morawiecki, citat de Reuters.…

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor in statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea avuta miercuri, la Budapesta, cu omologul sau…

