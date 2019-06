Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria nu il va extrada pe fostul premier nord-macedonean Nikola Gruevski, potrivit unei decizii luate joi de un tribunal din Budapesta, transmite agentia de presa nord-macedoneana MIA. Instanta ungara a precizat ca nu au fost indeplinite conditiile pentru extradarea lui Gruevski si a…

- Radu Mazare a susținut ca ar fi fost amenințat de un ofițer de poliție și de un procuror in Madagascar. Fostul primar al Constanței a facut aceasta declarație la Inalta Curte de Casație și Justiție, in procesul in care este acuzat de luare de mita pentru construirea cartierului social Henri Coanda.…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a admis marti exceptia lipsei de interes invocata de Augustin Lazar si, in consecinta, a respins, ca devenita lipsita de interes, cererea de suspendare a executarii actului administrativ formulata de acesta, in calitate de procuror general, in contradictoriu cu Ministerul…

- In apelul procesului Horia Simu- Șerban Pop, procurorul DNA a fost scos din dosar. ICCJ a decis ca la ședința sa participe un procuror de la SIIJ. Avocații celor doi au cerut sa participe un procuror SIIJ, procurorul DNA a zis ca DNA e competenta pentru ca SIIJ nu a facut contestație in anulare la…

- Peste 460 de romani au renunțat la cetațenia țarii noastre in 2018, un numar record dupa anul 2010. In total, incepand din 2010, 3.200 de romani au renunțat la cetațenie, iar mai mult de jumatate au ales cetațenia Austriei, potrivit Ministerului Justiției, citat de Hotnews. In urma unei interpelari…

- Autoritatile din Madagascar au admis cererea de extradare a lui Radu Mazare, a anuntat ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall. Informarea oficiala a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, scrie Mediafax. „Ministerul Justitiei a fost sesizat si informat oficial astazi, ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul presedintelui Klaus Iohannis si a respins definitiv cererea Ministerului Apararii Nationale de suspendare a decretului prin care a fost prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca. Initial, pe 31 ianuarie,…