Viktor Orban a fost intens criticat in Europa pentru derapajele sale, insa un capitol la care Ungaria sta foarte bine și ne-a dat clasa in ultimii ani este cel al noilor investiții auto. In Ungaria nu doar ca se produc mașini premium, dar autoritațile incurajeaza companiile sa deschida centre de cercetare și a fost inaugurat și un centru de testare. Ungaria are un sector auto de 25 miliarde dolari și daca Skoda chiar va deschide o uzina in regiune, țara are șanse sa o gazduiasca.