Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea dintre Kurz si investitorul american de origine maghiara a avut loc duminica. CEU a dat termen pana la 1 decembrie guvernului ungar sa decida daca universitatea sustinuta de Soros va primi permisiunea de a ramane la Budapesta - o decizie presanta pentru a ajuta institutia sa…

- Steve Bannon, considerat de mulți unul dintre artizanii victoriei surprinzatoare a lui Donald Trump in 2016, a anunțat ca va lucra cu premierul ungar Viktor Orban in perioada de pana la alegerile care vor avea loc anul viitor in Parlamentul European, scrie Reuters. Bannon, fost presedinte al site-ului…

- Guvernul de la Budapesta a confirmat miercuri ca fostul prim-ministru macedonean Nikola Gruevski a cerut azil in Ungaria, transmit AFP si Reuters, citand un comunicat al biroului de presa al premierului Viktor Orban. ''Nikola Gruevski a prezentat o cerere de azil autoritatilor ungare competente'',…

- Mii de persoane au iesit in strada vineri seara, la Budapesta, in semn de solidaritate cu Universitatea Central Europeana, fondata in capitala Ungariei si finantata de multimiliardarul evreo-american de origine ungara George Soros, relateaza Reuters. Institutia de invatamant superior risca sa-si inceteze…

- Universitatea Central Europeana, inființata la Budapesta de miliardarul american George Soros, a anunțat ca iși muta cursurile la Viena, incepand cu anul universitar 2019-2020. Rectorul universitații, Michael Ignatieff, a declarat joi in cadrul unei conferințe ca decizia intra in vigoare la 1 decembrie,…

- Mii de persoane au protestat vineri seara la Budapesta, in semn de solidaritate cu o universitate fondata de magnatul George Soros. Universitatea Central Europeana a fost fondata de miliardarul George Soros. Reprezentanții instituției afirma ca universitatea este forțata de guvernul Viktro Orban sa…

- Universitatea Central Europeana (CEU), finantata de investitorul si filantropul american de origine ungara George Soros, s-a plans joi ca este fortata de guvernul de la Budapesta sa plece din Ungaria si a anuntat ca va deschide un campus pentru noii studenti la Viena, in cazul in care pana la 1 decembrie…

- Guvernul de la Budapesta va contesta la Curtea de Justitie a UE votul prin care Parlamentul European a cerut saptamana trecuta sanctiuni impotriva Ungariei, informeaza MTI si Reuters. Anuntul a fost facut luni de Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. Parlamentul…