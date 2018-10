Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) transmite miercuri ca nu a solicitat Guvernului adoptarea unei ordonante de urgenta prin care sa se amane intrarea in vigoare a articolului 81 referitor la pensionarea anticipata a magistratilor din noua Lege 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a acuzat Organizația Națiunilor Unite de raspandirea minciunilor despre politica de migrație a țarii sale, spunand ca Ungaria nu va permite niciodata "unui migrant ilegal" sa intre pe teritoriul sau.

- Noua lege care prevede plata unui impozit special se refera la acele ONG-uri care sprijina si organizeaza migratia, iar in acest sens primesc fonduri din strainatate. Potrivit Guvernului de la Budapesta, apararea impotriva migratiei costa mult pentru tara, iar cheltuielile trebuie suportate nu numai…

- Legea care interzice purtarea valului integral islamic (burqa sau niqab) in spatiul public a intrat in vigoare miercuri in Danemarca, unde orice persoana care poarta un vesmant ce ii acopera fata este pasibila acum de amenda, relateaza AFP. Pentru oponentii sai, aceasta lege este o incalcare a libertatii…