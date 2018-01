Ungaria: Jobbik refuză să plătească o amendă record înainte de alegeri Principalul partid de opozitie din Ungaria, Jobbik, de extrema-dreapta, a anuntat marti ca refuza sa plateasca o amenda record impusa de Curtea de Conturi (ASZ) cu cateva luni inainte de alegerile parlamentare, o masura pe care a denuntat-o ca fiind "politica", relateaza AFP.



Alte patru partide de opozitie - MZSR (socialist), LMP (ecologist), Egyutt si DK (liberal) -, condamnate sa plateasca sume mai mici, au anuntat, de asemenea, ca refuza sa achite amenzile respective.



Jobbik a primit la inceputul lunii decembrie o amenda de 2,1 milioane de euro din cauza unor finantari,…

Sursa articol: agerpres.ro

