- Premierul ungar Viktor Orban a anunțat luni ca își retrage sprijinul pentru liderul Partidului Popular Euopean(PPE), Manfred Weber, înainte de alegerile europene, acuzând candidatul creștin democrat din Germania ca i-a ofensat țara, relateaza AFP.Principalul grup de centru-dreapta…

- Premierul Viktor Orban a anuntat luni ca guvernul Ungariei isi retrage sprijinul pentru candidatura conservatorului Manfred Weber la functia de presedinte al Comisiei Europene, transmite MTI. In cadrul unei conferinte de presa comune cu vicecancelarul Austriei, Heinz-Cristian Strache,…

- Premierul ungar Viktor Orban si-a reluat vineri atacurile asupra statului major al dreptei europene, cu care partidul sau este aliat, vizandu-i pe Jean-Claude Juncker si Manfred Weber, cu prilejul lansarii campaniei sale pentru alegerile europene, relateaza AFP. Viktor Orban a declarat ca…

- Partidul Popular European a suspendat, cu o cvasiunanimitate, pentru o durata nedeterminata, partidul primului-ministru ungar. Revenirea sa in grație va depinde de respectarea valorilor europene. Așa cum era de așteptat, Viktor Orban nu a fost deloc menajat miercuri, in intervențiile delegaților la…

- Partidul Popular European s-a intrunit miercuri, 20 martie, in Adunarea politica, pentru a discuta, in principal, daca Viktor Orban va ramane sau va fi exclus din partid. Ii sunt reproșate numeroasele atacuri lansate de acesta la adresa lui Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene. In cadrul…

- Partidul de guvernamânt din Ungaria, Fidesz, va înlocui panourile anti-Bruxelles, dupa ce principala formatiune de centru-dreapta a Parlamentului European a amenințat ca îl va exclude din rândurile sale, a declarat joi șeful de personal al premierului Viktor Orban, relateaza…

- "Exista un lucru care este mai important decat disciplina de partid, este apararea valorilor crestine europene si oprirea imigratiei. Nu putem ceda asupra acestor lucruri", a postat pe Twitter purtatorul de cuvant al guvernului conservator, Zoltan Kovacs. Intr-o scrisoare deschisa catre…