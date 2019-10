Ungaria își dotează armata cu un comandament regional pentru operaţiuni speciale Ungaria va infiinta un comandament regional pentru operatiuni speciale (R-SOCC) cu sustinerea altor tari membre ale NATO si a Austriei, tara vecina, a anuntat marti ministrul ungar al apararii, Tibor Benko, citat de MTI. R-SOCC va avea drept sarcina principala sa se asigure ca trupele ce servesc in tarile central-europene mentin pacea, a spus Benko, intr-o interventie in fata autoritatilor locale din orasul Gyor, din nord-vestul Ungariei, informeaza agerpres.ro. Citește și: Dezvaluire scandaloasa. Copilul din Romania, inchiriat unui neamț, pentru a fi abuzat sexual Crearea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- R-SOCC va avea drept sarcina principala sa se asigure ca trupele ce servesc in tarile central-europene mentin pacea, a spus Benko, intr-o interventie in fata autoritatilor locale din orasul Gyor, din nord-vestul Ungariei, citeaza Agerpres. Crearea R-SOCC reprezinta o recunoastere a performantelor…

- "Consider ca este revoltator ceea ce s-a intamplat cu candidatul pentru comisar european si din Romania si din Ungaria. Este o problematica a democratiei europene ceea ce s-a intamplat in saptamanile trecute. Guvernul Romaniei a avut dreptul de a numi un comisar si este absolut ca acest refuz s-a…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a participat recent la o intalnire de lucru cu reprezentantii Bancii Mondiale.La intalnire au participat directorul Regional pentru Dezvoltare Durabila in Europa si Asia Centrala, Steven Schonberger, directorul Dezvoltare Urbana si Rezilienta pentru…

- Presedinta desemnata a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut luni inlocuirea rapida a candidatilor Romaniei si Ungariei, dupa ce nominalizatii celor doua tari pentru postul de comisar european au...

- O parcela de teren din apropierea orasului Debrecen, estul Ungariei, pe care BMW urmeaza sa construiasca o uzina de productie de un miliard de euro, a fost inmanata marti constructorului auto german, transmite MTI. Ministrul ungar al Inovatiei si Tehnologiei, Laszlo Palkovics, a anuntat ca lucrarile…

- Nascut pe 2 aprilie 1933, intr-o familie de evrei din Debrecen, estul Ungariei, acesta a crescut in Berettyoujfalu, in apropiere de granita cu Romania. In iunie 1944, a scapat de nazisti sarind intr-un tren care mergea la Budapesta, cu o zi inainte de deportarea evreilor din comunitatea sa…